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Geox предлагает простое решение к новому учебному году

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  • 23 Августа 202219:33
Сюжеты: GEOX
Представьте себе квест: неизведанная местность, отсутствие указателей, бесконечные попытки найти верное решение… Именно так многие родители представляют себе сборы ребенка в школу. Подобрать гардероб к новому учебному году становится сложной задачей, состоящей из множества неизвестных: школьная форма, обувь, верхняя одежда. И даже когда одно слагаемое – одежда - найдено, остается второе в виде обуви. А силы и терпение родителей к этому моменту часто оказываются на исходе! Но здесь на помощь спешит итальянский бренд Geox с массой готовых решений. Возьмем за «A» качество, удобство в носке, мягкость и легкость – ведь на уроках детям придется долго сидеть, а на переменах непременно захочется бегать и прыгать. За «B» примем лаконичный дизайн и минималистичную, но элегантную отделку – ничто не должно отвлекать от занятий, за «С» выступит приподнятое настроение от красивой, идеально сидящей пары обуви - и получим идеальное уравнение линия Back to school от Geox. Так, для девочек в коллекции представлены модели на каждый день: гладкие и стеганые балетки для костюма-двойки с плиссированной юбкой, туфли из матовой и лаковой кожи на небольшом каблуке или тракторной подошве для платья, украшенного белым воротничком кроше, или сарафана А-силуэта с блузкой или водолазкой, а также элегантные дерби и стильные кожаные кеды для любой цветовой гаммы. Модель силуэта «Мэри Джейн» с ремешком на щиколотке выполнена в лучших традициях аристократического ретро: классическая форма идеально дополнит любой образ, будь то платье на школьный праздник или брючный костюм, а лакированная кожа сделает нарядной даже самую скромную школьную форму. Модели для мальчиков представлены как в более классическом прочтении – это элегантные ботинки на шнуровке, так и в спортивном стиле – удобные мокасины, ботинки на липучках и на тракторной подошве, кеды с белой или серой подошвой, также на шнуровке или липучке. Цветовая палитра для мальчиков и девочек выдержана в черном и темно-синем оттенках. Творчески объединяя итальянские обувные традиции, передовые инновации и философию свободного дыхания Respira, Geox наделяет всю непревзойденным удобством для длительной носки и гарантирует устойчивость при любых нагрузках, возникающих в силу высокой детской активности. И никаких черных следов на полу, что особенно оценит администрация любимой школы!
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