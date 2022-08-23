Geox предлагает простое решение к новому учебному году

Представьте себе квест: неизведанная местность, отсутствие указателей, бесконечные попытки найти
верное решение… Именно так многие родители представляют себе сборы ребенка в школу. Подобрать
гардероб к новому учебному году становится сложной задачей, состоящей из множества неизвестных:
школьная форма, обувь, верхняя одежда. И даже когда одно слагаемое – одежда - найдено, остается
второе в виде обуви. А силы и терпение родителей к этому моменту часто оказываются на исходе! Но
здесь на помощь спешит итальянский бренд Geox с массой готовых решений.
Возьмем за «A» качество, удобство в носке, мягкость и легкость – ведь на уроках детям придется долго
сидеть, а на переменах непременно захочется бегать и прыгать. За «B» примем лаконичный дизайн и
минималистичную, но элегантную отделку – ничто не должно отвлекать от занятий, за «С» выступит
приподнятое настроение от красивой, идеально сидящей пары обуви - и получим идеальное уравнение
линия Back to school от Geox.
Так, для девочек в коллекции представлены модели на каждый день: гладкие и стеганые балетки для
костюма-двойки с плиссированной юбкой, туфли из матовой и лаковой кожи на небольшом каблуке или
тракторной подошве для платья, украшенного белым воротничком кроше, или сарафана А-силуэта с
блузкой или водолазкой, а также элегантные дерби и стильные кожаные кеды для любой цветовой
гаммы. Модель силуэта «Мэри Джейн» с ремешком на щиколотке выполнена в лучших традициях
аристократического ретро: классическая форма идеально дополнит любой образ, будь то платье на
школьный праздник или брючный костюм, а лакированная кожа сделает нарядной даже самую скромную
школьную форму.
Модели для мальчиков представлены как в более классическом прочтении – это элегантные ботинки на
шнуровке, так и в спортивном стиле – удобные мокасины, ботинки на липучках и на тракторной подошве,
кеды с белой или серой подошвой, также на шнуровке или липучке.
Цветовая палитра для мальчиков и девочек выдержана в черном и темно-синем оттенках.
Творчески объединяя итальянские обувные традиции, передовые инновации и философию свободного
дыхания Respira, Geox
наделяет всю
непревзойденным удобством для длительной носки и гарантирует устойчивость при любых нагрузках,
возникающих в силу высокой детской активности. И никаких черных следов на полу, что особенно оценит
администрация любимой школы!
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