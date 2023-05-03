GEOX ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Многозадачность – суперсила жителя мегаполиса. Динамичный образ жизни диктует свои правила, и вещи должны быть многофункциональными, комфортными и стильными. Итальянский бренд Geox этот вопрос давно решил, и каждый сезон дизайнеры предлагают новые вариации экологичных, удобных и модных моделей.

Куртки, ветровки, парки и бомберы Geox нельзя спутать ни с какими другими моделями. В них соединились инновационные разработки, благодаря которым верхняя одежда бренда сочетает в себе воздухопроницаемость, терморегуляцию и водоотталкивающие свойства. В новом сезоне, помимо блестящего комбо из итальянской элегантности и спортивного шика, добавилась также удачная цветовая палитра, которая никого не оставит равнодушным. Особого внимания заслуживают несколько легких моделей без подкладок, например, водоотталкивающая укороченная куртка Geox Siron, которая сшита из саржи и дополнена удобным отстегивающимся капюшоном. Будущий хит лета представлен в трех оттенках: песочный, серебристая сосна и синий. Для тех, кто любит более смелые цветовые решения, стоит присмотреться к практичной и ветрозащитной версии Geox Ionio, которая также выполнена из саржи, но уже в желтом с белым и синем сочетаниях. Третьим фаворитом будущего сезона станет функциональная и невероятно легкая парка Geox Leitan, которая окажется незаменимой в дороге. Этот travel-формат оснащен двумя внутренними карманами и еще одним секретным, который является чехлом для куртки. Удобные ремни позволяют носить Geox Leitan как рюкзак за спиной - когда неожиданно начинает припекать солнце и хочется сбросить куртку с плеч, но нет желания носить ее в руке. Кроме того, эта модель является ярким представителем развивающегося семимильными шагами эко-направления бренда. Она выполнена из высокотехнологичной ткани, а внутри нее – подкладка, созданная из переработанного материала.

Куртка-бомбер, чей прообраз впервые появился в середине 50-х годов ХХ века благодаря американским пилотам, прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Сегодня мужчины носят бомберы как поверх деловых костюмов, так и с более спортивными луками. Дизайнеры Geox предлагают варианты, которые легко дополнят образы в стиле smart casual и casual chic. К примеру, дымчато-серый бомбер Geox Blainey из переработанного материла, напоминающего на ощупь нежную замшу, и украшенного трикотажной отделкой и элегантной фурнитурой. Еще один запоминающийся экземпляр – легкий двусторонний бомбер Geox Genova, внутри которого ультралегкий наполнитель Ecologic Warm - синтетическое волокно, полученное из переработанных материалов – сегодня его используют в большинстве набивных изделий Geox. Для весенних дней дизайнеры бренда также разработали пару универсальных моделей: куртки Geox Ponza, которую отличают яркие детали и полуспортивный крой, а также модели Geox Eolo, сшитые из хлопковой ткани, которая отлично тянется и при этом ей не страшны капли дождя и порывы ветра.

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