Geox представляет детскую коллекцию обуви сезона Весна-Лето 2023

Весна и последующее за ней лето – беззаботная пора игр и открытий. Далекие страны или такой близкий домик у бабушки, прогулки по бескрайним морским просторам или рыбалка на пруду с дедушкой, экзотические пальмы или заросли малины во дворе – каждый ребенок знает, что в наступающем сезоне его везде ждут приключения! А о том, чтобы каждый детский шаг был легким, комфортным и безопасным, позаботился Geox. Весной, как в коллекциях для мальчиков, так и для девочек, на первый план выходят кроссовки.

В этом сезоне однозначно выбор будет сказочным! В линии кроссовок для девочек Geox предлагает заглянуть в волшебную страну. Модель Geox Aril с радужными светящимися крыльями сказочного Пегаса закружит маленькую повелительницу в игре наперегонки с весенними ручьями. Кстати, о космосе и звездах мечтают не только мальчишки, модель Geox Skylin для девочек в белом корпусе на липучках и шнурках декорирована пайетками в виде хвостов комет, ярких звезд и пылающих сердец. Одно движение рукой – и аппликация меняет цвет! А для тех, кому по душе сверкать без остановки, есть модели Geox Illuminus со светодиодными вставками, сияющие в такт шагу. И, конечно, когда особенно хочется быть взрослой как старшая сестра, выбираем легкие и удобные кроссовки Geox DJrock, на липучках и с завязанными пышными бантами со звездами. Палитра весенне-летней коллекции напоминает ассортимент мороженщика: сливочно-белый, кремово-розовый, бледно-голубой.

У мальчиков линия сникеров неизменно удерживает лидерство: яркие принты в неоновых оттенках синего, зеленого, оранжевого, первоклассный дизайн, в том числе и с ревущими тиграми – очевидно, что трофеи в виде медалей и школьных отметок также ценны, как и победа в догонялки на детской площадке. Декоративные элементы, помноженные на геометрические принты, заряжают динамикой большого города, где так хочется успеть все и сразу! Аппликация в виде тигра на модели Geox Inek в паре со светодиодными вставками сообщит окружающим, что перед нами молодой человек с характером. А в кроссовках Geox Wroom с высокой амортизирующей подошвой и с дизайном, построенном на динамичном сочетании салатовых оттенков с черными вставками, будет отлично бегать по свежескошенной летней траве. Светодиодные вставки можно найти во многих моделях для мальчиков, есть они и в моделях Geox Bayonic и Illuminus, представленных в широкой цветовой гамме. Вашему сыну стоит только определиться с любимым оттенком. Если вы ищете кроссовки более спокойные по дизайну, которые можно носить со школьной формой, то ваш выбор Geox, Flexyper, и Hyroo. В их основе белый, черный и синий цвета, которые не поспорят ни с одним дресс-кодом. При этом не забываем, что для Geox приоритетом всегда остается качество и комфорт, поэтому подошва легкая, дышит и подстроится под самый активный образ жизни ребенка. В модели Geox Rooner, Spherica и Sprintye можно успешно получить первенство в очереди за пирожком в школьном буфете или задержаться особенно долго на прогулке с любимым питомцем. В этих кроссовках мальчики точно получат дополнительную порцию супер-силы. А вот юные модники, которые с ранних лет интересуются стильными образами, обратят внимание на модели Geox Alben с яркими аппликациями в виде летящих звезд и легкие Geox Alphabeet из канваса c завораживающими языками пламени.