GEOX ПРЕДСТАВЛЯЕТ КОЛЛЕКЦИЮ ДЛЯ ШКОЛЫ ДЛЯ НОВОГО ОСЕННЕГО СЕЗОНА 2023

Жизнь современного школьника можно сравнить с компьютерной игрой повышенной сложности: вызовы и препятствия сменяют друг друга с невероятной скоростью. Домашние задания, контрольные, секции, а еще нужно успеть от души побегать на переменах и погулять с одноклассниками после уроков, бросив портфели прямо в школьном дворе. Чтобы поддерживать учеников на каждом шагу их нового дня, Geox предлагает капсулу комфортной и легкой обуви, в которой без труда можно успеть все на свете.

В линии для девочек царит классика в стиле преппи. Лакированные оксфорды под романтическим названием Geox Agata, на устойчивом каблуке и закрытой шнуровке - настоящий образец универсальности. Изначально эта модель была позаимствована из мужского гардероба, но ее изящный и строгий силуэт завоевал и женские сердца. Лаконичные, в глубоком черном оттенке, они подойдут как к сарафану, так и к пышной юбке и к брюкам в стиле палаццо.

Безупречная модель Geox Casey в стиле Мэри Джейн представлена в трёх версиях. Все три - на низком каблуке с тонким ремешком и напоминают об английских колледжах с их легендарной школьной формой. Первая вариация - из гладкой черной кожи с ремешком-перемычкой вдоль подъёма стопы и застежкой сбоку, вторая - с ремешком на липучке на белой рельефной подошве, третья - тёмно-синяя с черной рельефной подошвой. В пару к ним так и просится клетчатая плиссированная юбка и белоснежная рубашка с отложным воротником. Модель Geox Naimara на сплошной ровной подошве создана также в нескольких вариантах: из гладкой черной кожи с перфорированным верхом и ремешкомперемычкой, из лакированной и гладкой кожи с декором в виде банта. Ремешок в этом сезоне украшает и балетки Geox Plie на тонкой подошве c небольшим каблуком. Модель в белом цвете из лакированной кожи демонстрирует минимализм и торжественность одновременно, ее версия в синем оттенке также смотрится очень выигрышно: кожа покрыта легким перламутровым напылением, а сверху красуется бант. Такая пара может стать отличным дополнением к наряду для школьного концерта или выступления на отчётном спектакле.

Линия для мальчиков создана так, чтобы поиск обуви не превратился в головоломку, а решение задачи находилось мгновенно. Сникеры Geox Arzach на плоской подошве и липучках - легкие, удобные и без труда дополняют любой комплект школьной формы. Модель Geox Eclyper в черном оттенке дополнена шнурками и декором в виде белой полосы сбоку: минималистичный, но яркий контраст! А вот кеды Geox Nebcup без шнуровки на черной или белой подошвах – идеальны не только для школы, но и для любых других повседневных активностей - их можно смело миксовать с брюками и жилетами, джинсами и свитшотами. Мальчишки особенно оценят футуристический вид подошвы, выполненный по аналогии с запатентованной технологией Nebula™ - легендой сникеров Geox для взрослых – ведь такие они могли видеть у папы. Модель кроссовок Geox Pavel оснащена липучками и выраженной ребристой подошвой. Их отличие – защищенный мыс носка, белый цвет и спортивный силуэт, которые идеально дополнят джинсы и широкие брюки.

Понимая, что сегодняшние школьники – это будущее нашей планеты, Geox всегда заботится об их комфорте и здоровье: терморегуляция и воздухопроницаемость - главный фокус всех коллекций, и школьная линия - не исключение! Но есть все же некоторые особенности, которые дизайнеры заботливо предусмотрели именно в этой капсуле: ярко-черная подошва обуви Geox не оставляет чёрных линий и разводов на школьном полу, а строгость учителей в этом вопросе всем известна. Однако, для тех, в чьих учебных заведениях правило белых подошв по степени важности приравнивается к знанию теоремы Пифагора, специально для России Geox предлагает модели с кипельно – белыми подошвами.

К новому учебному году готовы!

Центральный Детский Мир, Театральный пр-д, д.5, 1 этаж, магазин Geox Kids, +7 (495) 1390653