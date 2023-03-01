Geox представляет женскую коллекцию сникеров сезона Весна-Лето 2023

Новый весенне-летний сезон — для многих это означает приключения, жаркие вечеринки и, конечно, отпуск. Для кого-то – приятные летние променады подолгу, умиротворяющие вечера на террасах прибрежных кафе, и обязательно активный отдых на свежем воздухе с друзьями.

Обуться в новые сникеры — это горько-сладкое чувство: ведь вы через столько прошли вместе со старой парой! Но Geox обещает: модели из новой коллекции заставят девушек с самыми разными вкусами с легкостью выбрать нового фаворита на предстоящий сезон. Кеды на толстой подошве — интерпретация трендового ретростиля в актуальных цветах и деталях от Geox: оттенок пыльной розы, серебряно-мерцающий или черный с контрастной белой подошвой — эстетика старой школы вернулась и стала лучше, чем когда-либо. Такая обувь отлично подойдет как для офиса, так и для танцпола. Ну а «папины» сникеры уже не первый сезон красуются на ногах it-girls — например, Кайи Гербер или Беллы Хадид. Поэтому и в ассортименте Geox свое почетное место заняли Geox Adacter — как раз для тех, кто разделяет убеждение: сейчас время, когда самые актуальные кроссовки просто обязаны быть самыми удобными! Новинка сезона — кроссовки Geox Fluctis с подошвой, напоминающей волны океана, супертехнологичны: благодаря двум компонентам разной плотности, их уникальная подошва обеспечивает максимальную воздухопроницаемость и отличную амортизацию.