GEOX: ВСЁ СЛОЖИТСЯ

Идеальный гардероб невозможно представить без правильной сумки. Над созданием этого аксессуара дизайнеры всегда работают особенно кропотливо, ведь необходимо учесть множество деталей: форму, длину ремешка, качество и изящество фурнитуры, внутреннюю отделку и глубину карманов и, конечно же, соответствие современным трендам. Этой осенью Geox запускает абсолютно новую линию сумок для мужчин и женщин, как совершенно самостоятельную категорию продукции в ассортименте бренда. Главной отличительной особенностью этой линии является то, что созданы они в лучших традициях классики, которая будет актуальна во все времена и способна эффектно дополнить любой образ, независимо от того, какую пару туфель или лоферов вы сегодня надели. Итальянский дизайн, высококачественная кожа и фурнитура. Встречайте!

Женская капсула - практичная, универсальная и, одновременно, утонченная. Цветовая палитра подойдет под разные случаи, будь то деловая встреча, расслабленный образ выходного дня или свидание: оттенки слоновой кости, графитового и насыщенного красного безукоризненно дополнят любой комплект. Сумка-седло Geox Flavie обладает закругленной формой и выполнена из высококачественной кожи с удобным поворачивающимся замком: доля секунды и сумка закрыта с подчеркнутым изяществом и легкостью движения ее обладательницы. Приятный бонус - два варианта отстегивающихся ремешков: длинный широкий - для поклонниц кросс-боди, и тонкий короткий - для носки на плече. Форма модели полностью соответствует обозначенному типу, поскольку раньше такая сумка крепилась именно к лошадиному седлу. Новое модное прочтение эта форма обрела уже в 70-х, с расцветом стиля хиппи. Стильные мини-сумки Geox Nency и Geox Liliane представлены в формате кросс-боди, который придется по душе тем, кто за день успевает сменить множество ролей: от мамы до бизнес-леди, от студентки до звезды танцпола. Nency — удобный коктейльный вариант, который придаст расслабленное настроение даже повседневному образу: тончайшей выделки кожа, металлический ремешок и удобная застежка-клапан образуют идеальное итальянское трио, воспевающее элегантность как образ жизни. Liliane, напротив, идеально подойдет для делового образа; сдержанная и лаконичная - она призывает к собранности, за которой прячется подлинная итальянская страсть. Ее можно носить на тонком плечевом ремне из кожи и металлической цепочки или в руке в виде элегантного клатча. Сумка-мессенджер Geox Corinne из мягкой кожи цвета слоновой кости, среднего размера с функциональным и универсальным дизайном – незаменимый органайзер, которому под силу хранить огромное множество вещей в полном порядке. Можно использовать не только как сумку для документов и ноутбука, но и как oversize клатч в духе современного искусства.

«Все по плечу» станет тем, кто пополнит свой гардероб рюкзаком Geox Irenie – совершенно необходимый

аксессуар в коротких поездках или во время бесконечных рабочих встреч - их лаконичный прямоугольный крой

позволяет вместить все необходимое. Изящный рюкзак с двумя внешними карманами на молнии оснащен

тонкими лямками для комфортного ношения за спиной и дополнен закругленной ручкой сверху. Модель

представлена в черном и цвете слоновой кости.

Линия для мужчин представлена тремя универсальными моделями, которым под силу решить все задачи сразу: удобство в носке, функциональность и современный дизайн. Так вместительная сумка-мессенджер Geox Damien, выполненная из высококачественной кожи в черном цвете, оснащена накладными карманами на молнии и дополнена удобными ручками и ремнем с регулируемой длиной. Сумка Damien - идеальный выбор для офиса, в которую войдет ноутбук и все необходимые документы, она же станет и отличным спутником в рабочей поездке. Компактная сумка Geox Arnoux просто создана для жизни в динамичном мегаполисе или для путешествий - в ней достаточно места, чтобы поместить все самое необходимое. А вот лаконичный и практичный рюкзак Geox Yvan с поистине мужским характером, обещает стать настоящим бестселлером среди поклонников бренда. Объемная задняя сторона и плечевые ремни снабжены сеткой, которая обеспечивает воздухопроницаемость и гарантирует комфорт во время носки на спине. Внутренние карманы-органайзеры идеально подходят для хранения необходимых вещей для офиса или учебы, а кожа черного цвета, минимализм линий и отделки позволяют практично сочетать его с любой одеждой, и даже с костюмом – на случай если в повседневной жизни постоянно приходится носить с собой множество важных вещей.