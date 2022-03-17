Герцогиня Кембриджская выбрала цвет мирного неба для выхода в свет

Кэтрин, герцогиня Кембриджская и принц Уильям на днях посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где встретились с волонтёрами, помогающими беженцам. Для официального визита Кэтрин выбрала как всегда элегантный стиль - акцентом стал голубой свитер от Alexander McQueen, символизирующий безоблачное мирное небо, которое так необходимо каждому человеку на планете.

Классические темно-синие брюки от Jigsaw и черные туфли от Emmy London дополнили безупречный образ будущей королевы Великобритании.

Супруги посетили волонтеров от имени всей Королевской семьи, чтобы оказать помощь украинским старикам, женщинам и детям и внесли большой вклад в развитие международной гуманитарной помощи для беженцев. Гостеприимная встреча сопровождалась традиционным английским чаепитием с домашним пирогом, заботливо привезенным в качестве угощения герцогиней Кэтрин.

Совсем недавно во время получения главной награды кинопремии BAFTA о своей поддержке украинским беженцам заявил и знаменитый английский актёр Бенедикт Камбербэтч, который всегда помнит о своих корнях и чтит память прадеда - выходца из города Бердянска Запорожской области.

Кроме уже оказанной щедрой финансовой помощи благотворительным фондам, Бенедикт объявил, что искренне готов принять беженцев из Украины в своем доме.

Множество богатых и знаменитых людей с добрым сердцем сейчас протягивают руку помощи всем, кто остался вдали от родной земли и без крыши над головой.

Более миллиона долларов отправил в фонд помощи украинским детям Институт цвета Pantone, команда которого делает весь мир не только красивее, но и счастливее.

Среди неравнодушных: дизайнеры Джорджио Армани и Демна Гвасалия, супермодели Наоми Кэмпбелл, Джиджи и Бэлла Хадид, футболист Дэвид Бекхэм, актёры Джэк Николсон и Леонардо Ди Каприо, актрисы Дженнифер Энистон, Сальма Хайек и Мила Кунис, певица Мадонна, писательница Джоан Роулинг и многие другие, кто не жалеют всех своих сил и возможностей, чтобы наладить новую жизнь эвакуированных мирных жителей.

Не отстают и всемирноизвестные блогеры - шведская блогер-миллионник Матильда Джерф успевает не только освещать актуальные модные тренды, но и ежедневно помогать благотворительным фондам.

Даже мастера маникюра и кондитеры объединились в благородной миссии и отправляют часть своих заработанных средств тем, кто сейчас в них больше всего нуждается.

Потому что мир спасут красота и доброта вместе!

Автор: Диана Мицкевич