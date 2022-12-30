Главные тренды платьев в сезоне 2023 на CDEK.Shopping

Надевая красивое модное платье, каждая женщина преображается не только внешне, но и внутренне. В ней появляется уверенность в собственной неотразимости, желание идти навстречу будущему и покорять новые вершины. Поэтому так важно следить за модными тенденциями, знать, что будет в тренде в очередном сезоне. Но как определиться с выбором гардероба на 2023 год, сориентироваться среди многообразия предложений в интернете? Самый простой и удобный способ – воспользоваться каталогом платформы CDEK.Shopping.

Это российская площадка, на которой представлены актуальные коллекции мировых брендов. Здесь есть даже те модели, которые никогда не были представлены на российском рынке или выпускаются в лимитированных версиях. Покупки с CDEK.Shopping помогут создать гардероб, который будет соответствовать последним трендам в сфере моды. Но что же выбрать, какому фасону или цвету отдать предпочтение? Давайте разбираться вместе.



Голубое мини-платье с кружевной отделкой ASOS DESIGN

Основные модные тенденции в сезоне 2022/2023

Для нового, как и уходящего сезона, свойственно переосмысление прошлых модных эпох. Ведущие дизайнеры по-прежнему активно используют в своих коллекциях бельевой стиль, низкую посадку, кружево и даже кроп-топы, которые были так популярны в 2000-х годах. Но если в 2022 году акцент был сделан на женственность и элегантность, то в новом сезоне он смещается на дерзость и некоторую эпатажность.



Платье Guess Makramee

Безоговорочный фаворит нового сезона – это цвет Барби. Именно он чаще всего встречается в коллекциях именитых брендов, в том числе Calvin Klein, Michael Kors и ZARA. Кроме того, в моде остаются и другие оттенки розового: пудровый, сочная фуксия, пурпурно-розовый и неоново-розовый.

В целом для сезона 2023 характерен выбор ярких и сочных цветов, поэтому они часто встречаются в каталоге CDEK.Shopping. Стоит обратить внимание на платья оранжевого, глубокого зеленого, изумрудно-синего и огненно-красного оттенков. Но остаются в тренде и базовые расцветки. Пастельные и приглушенные тона встречаются и в коллекциях таких брендов, как Zara и Asos.



Платье из вискозы H&M

Что же касается принтов, то даже зимой остаются востребованными флористические мотивы, которые эффектно сочетаются с укороченными пуховиками и дубленками. В летних коллекциях 2023 года часто встречаются тропические рисунки.



Мини-платье ASOS EDITION

Для тех, кто предпочитает классику, в каталоге СДЭК.Шоппинг представлены такие решения, как горох, клетка и полоска. Но и они переосмысливаются дизайнерами. Например, полоска будет абстрактной, а клетка – размытой, что добавит образу изюминку.



Платье мини Topshop

Кстати, в них часто встречаются змеиные и тигровые принты, монохромные и необычные абстракции, а также плавный градиент.

Модные ткани и фактуры

Отличительной чертой сезона 2023 стал отказ от грубых и тяжелых фактур. Был сделан выбор в пользу тонких, струящихся и элегантных материалов, которые подчеркивают женственность. Те ткани, которые раньше использовались преимущественно для вечерних платьев, перешли в разряд повседневных вариантов. В дизайнерских коллекциях широко представлено кружево, полупрозрачные ткани, особенно шифон.



Длинное струящееся платье Stradivarius

Также стали востребованы тонкий трикотаж, хлопок, вискоза, сатин и искусственный шелк. Для тех, кто предпочитает более плотные материалы, стилисты предлагают модели из денима, шерстяной пряжи и кожи.

Особенности кроя

Что же касается кроя, то он во многом перекликается с тенденциями 2022 года. Так, на волне популярности остаются модели на одно плечо. Для придания им индивидуальности дизайнеры используют тонкие лямки, длинный рукав, плетеный шнур или металлическую цепочку.



Платье ASOS EDITION

В новых коллекциях на CDEK.Shopping стали чаще появляться варианты с вырезами. Более «классическими» моделями являются платья с ассиметричным кроем, закрытого типа и с пышными рукавами.



Черное атласное мини-платье с рукавами-накидкой и завязками на спине ASOS DESIGN

Дизайнеры решили не вычеркивать из списка трендов и платья с запахом, а также сарафаны. Их можно носить как самостоятельный элемент одежды, так и под брюки. Рекомендуется отдавать предпочтение не зауженным моделям, а брюкам широкого кроя. Тем, кто хочет привнести необычные нотки в гардероб, стоит обратить внимание на сочетание платья и жилета. Причем жилет может быть выполненным как из тонких тканей, так и материалов с ярко выраженной фактурой.

Конечно, платья продаются без брюк и жилетов, но у покупательниц есть возможность самостоятельно создать модный образ с помощью моделей, представленных на платформе CDEK.Shopping. В каталоге сервиса есть не только платья, но и джемперы, куртки, блузы, футболки и многое другое.



Темно-розовое атласное платье миди с завязками на спине ASOS EDITION

Стилисты стали чаще выбирать модели с бантами, узлами и накладными карманами. Сохраняют актуальность и платья-корсеты, которые в нынешнем сезоне оформляются в стиле кэжуал. Для жаркого лета будут особенно актуальны платья с открытыми плечами. В этом сезоне их никак нельзя назвать скучными: дизайнеры сделали выбор в пользу романтичных рюш и воланов, струящихся тонких тканей и ярких расцветок.

Сохраняют ведущие позиции и платья в бельевом стиле. Многие топовые бренды добавили в свои коллекции модели с эффектным бюстье, кружевной отделкой и сетку. Законодателем моды в нынешнем сезоне будет струящийся силуэт, который подчеркивает женственность облика.



Зеленое платье мини с открытой спиной ASOS EDITION

И обязательно надо рассказать о новом тренде, который только начинает появляться в модных коллекциях. Это епископский рукав: он создается из большого объема ткани, который прихватывается в верхней и нижней части. Сделать модель сбалансированной по структуре позволяет облегающий силуэт, который подчеркивает изгибы фигуры.



Ярко-синее структурированное атласное платье мини с поясом и рукавами ASOS LUXE

Также стоит обратить внимание на платья с необычной формой рукавов: в моде будут варианты с оборками, завязками, прорезями и сеточкой. Встречаются и платья с рукавами-буф, расклешенной формы и в виде колокольчика.



Черное платье мини с расклешенными рукавами и розово-оранжевым квадратом ASOS DESIGN

Не стоит забывать о декоре: в будущем сезоне он невероятно разнообразен, а порой даже и эпатажен. Особой популярностью у дизайнеров пользуются пайетки, рюши, воланы, перья, бахрома, плиссе и разнообразная драпировка.

Оптимальная длина

Сезон 2023 не предъявляет строгих требований к длине платьев. В дизайнерских коллекциях встречаются модели, которые выгодно подчеркнут красоту различных типов фигуры.

Мини

Как прежде, абсолютным хитом является маленькое черное платье. Только оно необязательно должно быть чересчур облегающим. Приветствуется свободный крой, в том числе с А-образным силуэтом.



Черное платье мини с бахромой Topshop