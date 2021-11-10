Ювелирочка представила новую коллекцию серебряных украшений с лазурными халцедонами.

В ярких оттенках коллекции «Голубая лагуна» каждый найдет свою ассоциацию, будь то воды океана, ледяные горы или холодный лазурный цвет ноябрьского неба.

Дизайнеры Ювелирочки задумали главенство лазурного халцедона, представив в коллекции множество огранок в разных размерах – сферическая, «груша», «ашер», «овал», «изумруд». Сдержанный, лаконичный дизайн этой коллекции, использование тонкой оправы из серебра позволяют использовать украшения с абсолютно любым стилем одежды – от любимого в холодное время casual до делового и даже вечернего.

Рассказываем о стилистических приёмах, которые помогут вписать эти украшения в повседневные комплекты.

Ледяной голубой цвет халцедонов будет хорошо работать с одеждой близких оттенков:

- с голубой или синей сорочкой, рубашкой или шелковой блузкой;

- с голубыми или светло-синими джинсами, джинсовой рубашкой, юбкой или курткой;