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Бижутерия, украшения, драгоценности (675)
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Елена Третьякова

Ювелирочка представила новую коллекцию серебряных украшений с лазурными халцедонами

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  • 10 Ноября 202114:46
Сюжеты: Бижутерия, украшения, драгоценности

Ювелирочка представила новую коллекцию серебряных украшений с лазурными халцедонами.

В ярких оттенках коллекции «Голубая лагуна» каждый найдет свою ассоциацию, будь то воды океана, ледяные горы или холодный лазурный цвет ноябрьского неба.

Дизайнеры Ювелирочки задумали главенство лазурного халцедона, представив в коллекции множество огранок в разных размерах – сферическая, «груша», «ашер», «овал», «изумруд». Сдержанный, лаконичный дизайн этой коллекции, использование тонкой оправы из серебра позволяют использовать украшения с абсолютно любым стилем одежды – от любимого в холодное время casual до делового и даже вечернего.

Рассказываем о стилистических приёмах, которые помогут вписать эти украшения в повседневные комплекты.

  • Ледяной голубой цвет халцедонов будет хорошо работать с одеждой близких оттенков: 

- с голубой или синей сорочкой, рубашкой или шелковой блузкой;

- с голубыми или светло-синими джинсами, джинсовой рубашкой, юбкой или курткой;

  • Оттенки камней в коллекции достаточно яркие. Поэтому можно смело носить такие украшения с любым total look. Например, если весь твой образ будет в черном, белом, бежевом, сером или синем цвете, то украшения станут подходящим цветовым акцентом. Для total look отдайте предпочтение моделям с крупными вставками.
  • Усилят оттенок камней и другие аксессуары в приближенной цветовой гамме. Это могут быть платки, шарфы, головные уборы, перчатки и очки, сумка или обувь.
  • Подобный оттенок покрытия ногтей заставит звучать громче вставки украшений как в кольцах, так и в серьгах.
  • Цвет этих камней можно сравнить с прибрежными водами океана, льдом или даже голубой матча-латте. Попробуйте в пару к украшениям с халцедонами добавить модели с камнями молочных оттенков– белые агаты, нефриты, опалы, жемчуг, перламутр. Пропорции молочного и сине-голубого оттенков выбирайте исключительно на свой вкус.

 

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