«Городской отель в центре Дубая»

Вот еще одна точка моего путешествия в Дубай - городской отель Towers Rotana - очень достойный представитель бренда и весьма привлекательный по своему местоположению... Опять центр города и близость к метро и основным туристическим местам - башне Бурж Халифа, Дубай моллу и шоу фонтанов - несомненные плюсы расположения. Также стоит обратить внимание на очень симпатичный бассейн и фитнес центр на 6 этаже отдельно стоящей парковки около отеля... несомненное преимущество для тех - кто целый день проводит в городе и не всегда успевает на пляж... очень большая площадка с лежаками и зонтиками... с великолепными вечерними видами на главную магистраль и высящиеся вокруг башни небоскребов... замечательный ресторан с очень приятным интерьером - здесь проходят завтраки. Выбор блюд выше всяких похвал - всегда готовят омлеты... много фруктов, выпечка - это вообще моя слабость... ну и в подвале есть еще один ресторан или паб «Лонгз Бар» - самый длинный бар на Ближнем Востоке ...

Для любителей тишины имеется Клуб Ротана - это эксклюзивная концепция «отеля внутри отеля», предлагающая гостям высокий уровень персонального обслуживания и дополнительные привилегии... мне очень нравится идея отдельной зоны с доп услугами - компьютерами, закусками, напитками и очень уютными креслами и рабочими уголками... доступна для бронирующих "клубные" номера... Ну и опять подчеркну - очень удобный доступ на метро до основной в этом году событийной активности - выставке EXPO 2020