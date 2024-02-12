Гостям Выставки "Россия" покажут коллекции одежды, вдохновленные народными промыслами

13 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках проекта «Модные бренды России. Эволюция русского стиля» пройдет торжественное открытие экспозиции «Культурный код», посвященной мастерам, художникам и дизайнерам. Гостям представят уникальный и многогранный национальный стиль России. Посетители Выставки познакомятся с современными интерпретациями традиционных ремесел и рукоделий разных народов в модных коллекциях из более чем 50 регионов страны.

На экспозиции покажут коллекции современных отечественных брендов, в которых используются элементы народных промыслов. Ее посетители увидят разнообразные изделия ручной работы — вышивку, кружево, вязание, текстильное и ювелирное искусство. Каждая вещь является уникальной и имеет свою историю.

На подиуме будут представлены как региональные дизайнеры и производители —Nina Ruchkina из Свердловской области, «Золотая нить Поморья» из Карелии и «Елецкие кружева» из Липецкой области — так и культовые бренды: Дом моды Valentin Yudashkin и Модный Дом YANINA. Также гости Выставки познакомятся с продукцией брендов Viva Vox, Igor Gulyaev, Firdaws MASTERPEACE, Sergey Sysoev и FREE AGE. В общей сложности гости Выставки "Россия" увидят более 50 образов, состоящих из свыше 50 товарных категорий.

Деловая программа пройдет в Павильоне № 75. Она начнется с пленарного заседания «Культурный код России» и продолжится бизнес-сессией «Интеграция культурного кода России в современную модную индустрию». В мероприятиях примут участие деятели из сферы моды, искусства, бизнеса, деловые партнеры FASHION HUB RUSSIA, а также представители власти.

Проект «Модные бренды России. Эволюция русского стиля» разработан FASHION HUB RUSSIA — группой компаний, основанной в 2011 году и объединяющей участников российской модной индустрии, легкой промышленности, креативных индустрий и народных художественных промыслов. Основной идеей проекта является ознакомление и демонстрация возможностей современных российских модных брендов, сохраняющих и развивающих отечественные культурные традиции.

Куратором экспозиции выступает Георгий Ростовщиков — основатель группы компаний FASHION HUB RUSSIA, владелец профессионального оптового b2b шоурума в России FHUB SHOWROOM, Президент Международной Ассоциации Байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB. С 2012 года Георгий Ростовщиков входит в постоянный список «ТОР 500 байеров мира» официального рейтинга Государственной Итальянской Палаты Моды (Милан).