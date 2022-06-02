Готический показ Андрея Канунова в рамках Russian Fashion Spring Fest

В отеле Mariott Royal Aurora на Петровке прошел фестиваль в поддержку российских дизайнеров одежды. Два дня гостей Russian Fashion Spring Fest ждали показы мод: Flab23 - дизайнер Ирина Купряхина и аксессуары basirovna_fashion, Идеал Мир, «NS - дизайнер Natalya Sovetskaya», ТМ «Русская Линия», дизайнер - Кристина Горбань, Нина Ручкина, Ирина Ега, ANROSTORE, GOMA&CO.

Хэдлайнером дня открытия ста дизайнер готической одежды Андрей Канунников. Сложная композиция из кожи и тканей, выстроенная с архитектурной точностью, каждая деталь которой находится строго на своём месте – вот что такое наряд от Канунова. Показы Андрея Канунова на неделях высокой моды Estet Fashion Week имели огромный успех. Многие зрители приходили именно «на Канунова». Коллекция "Архитектура декаданса" была признана лучшей в номинации «Осень – 2016. Лучшая коллекция одежды».