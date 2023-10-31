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Алексей Бобровский

GRAND FASHION DAYS –модное событие столицы для продвижения российских дизайнеров

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  • 31 Октября 202311:07

22 октября в центре столицы состоялось значимое событие в мире моды – GRAND FASHION DAYS.

GRAND FASHION DAYS распахнул свои двери российским дизайнерам со всей страны. Здесь они могли продемонстрировать на профессиональном подиуме свои новые коллекции.

В рамках мероприятия прошли модные показы с разной стилистикой как для взрослых, так и для детей. В промежутках между показами выступили артисты, а гости стали свидетелями вручения премии Grand Life Awards. В одном из залов был представлен мини-маркет с эксклюзивными товарами.

Всего в показах приняли участие более 20-ти дизайнеров, около 200 моделей, а готовили моделей к показам лучшие мейкап стилисты Москвы.
Хедлайнер детского блока показов – дизайнер, блогер-миллионик и певица Таня Тузова, которая представила свое шоу-выступление с новой коллекцией осень-зима 2023/2024.
Украсили мероприятие звездные гости – певица, модель Анна Калашникова, Евгения Рассказова (Фабрика Звезд 1) и другие.

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