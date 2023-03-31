25 марта состоялся 1 сезон международных показов Grand Fashion Days, в которых поняли участие 22 дизайнера из разных стран, более 200 моделей и лучшие мейкап- и хэир-стилисты Москвы.

Grand Fashion Days - это:

Более 500 участников и аккредитованных СМИ

• Профессиональная команда организаторов

• Возможность для позиционирования и укрепления вашего имиджа, статуса и узнаваемости вашего бренда

• Коммуникационная площадка для дизайнеров и клиентов