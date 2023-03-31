25 марта состоялся 1 сезон международных показов Grand Fashion Days, в которых поняли участие 22 дизайнера из разных стран, более 200 моделей и лучшие мейкап- и хэир-стилисты Москвы.
Grand Fashion Days - это:
Более 500 участников и аккредитованных СМИ
Возраст здесь точно не имел значение. Представленные коллекции предназначались как для самых маленьких модниц, так и для дам цветущего возраста. Первыми на подиум вышли дети. Модели в возрасте от шести лет и старше демонстрировали платьишки и другую одежду.
Каждое платье и костюм, представленные на GRAND FASHION DAYS, уникальны и выполнены в единственном экземпляре. С этого подиума молодым и опытным дизайнерам открывается путь к витринам модных бутиков.
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