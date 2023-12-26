Грандиозная премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на Хуторе»

23 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве состоялась официальная премьера новогоднего ледового представления Татьяны Навки «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ» по мотивам повестей Н.В. Гоголя. Знакомая многим с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратилась в настоящий̆ праздник на льду с народными гуляниями, гаданиями, танцами, песнями, шутками, мистическими событиями и ярким национальным колоритом.

Титульный партнер проекта - нефтяная компания "Роснефть”, генеральный партнер проекта Сбер.

В главных ролях грандиозной̆ новогодней̆ премьеры выступили звёзды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы — ТАТЬЯНА НАВКА (ЕКАТЕРИНА II), ПЁТР ЧЕРНЫШЕВ (КНЯЗЬ ПОТЕМКИН), АННА ЩЕРБАКОВА (ОДАРКА), ВИКТОРИЯ СИНИЦИНА (ОКСАНА), НИКИТА КАЦАЛАПОВ (КУЗНЕЦ ВАКУЛА), МАРГАРИТА ДРОБЯЗКО (СОЛОХА), ПОВИЛАС ВАНАГАС (ЧЕРТ) и другие именитые фигуристы.

Главные музыкальные партии озвучили: Филипп Киркоров (князь Потемкин), Ани Лорак (Оксана), Александр Панайотов (кузнец Вакула), Григорий Лепс (Черт), Жасмин (Одарка), ЛАРИСА Долина (Солоха). Легендарный актер Константин Хабенский подарил свой голос автору и рассказчику повести - Николаю Васильевичу Гоголю, а сама Татьяна Навка озвучила роль императрицы Екатерины II.

«Вечера на хуторе» — оригинальное мультимедийное шоу на льду на стыке современных технологий и классических видов искусства. Спортсмены продемонстрировали высочайший уровень фигурного катания, современную хореографию, захватывающие элементы акробатики и циркового искусства. Более 100 костюмов разработаны специально для шоу на основе исторических нарядов, с учетом народных традиций и орнаментов.

Живой вокал в исполнении фольклорного ансамбля Российской академии музыки имени Гнесиных создал на ледовой арене и на трибунах уникальную атмосферу народных праздничных гуляний. Артисты ансамбля во время представления находятся не только на льду, но и на трибунах, сопровождают сюжетную линию и погружают зрителя в мир народных песен и традиций.

Особое новогоднее волшебное настроение создают на льду артисты цирка «РомановАрена», которые представляют настоящее цирковое шоу, выполняют захватывающие и технически сложные акробатические трюки и номера. Акробаты, воздушные гимнасты, огненное шоу – все это дополняет, органично вписывается в общую линию повествования сказочной и мистической повести «Ночь перед Рождеством».

После шоу ТАТЬЯНА НАВКА, генеральный̆ продюсер, режиссёр и хореограф шоу, представила всю команду зрителям и отметила:

«Я могу с уверенностью сказать: «Вечера на хуторе» - это шоу, аналогов которого нет нигде в мире! У нас лучшие спортсмены - олимпийские чемпионы и звезды мирового фигурного катания, невероятной красоты костюмы, зажигательная музыка - песни в исполнении звезд нашей эстрады, цирковые акробаты, воздушные гимнасты, живой хор, фантастические декорации, захватывающий мэппинг, мультимедийные спецэффекты - всё это делает нашу новую ледовую сказку по-настоящему волшебной!

Премьера нашей сказки «Вечера на хуторе» получилась даже лучше, чем в наших самых смелых мечтах. Энергия сегодня в этом зале была невероятная, мы все – участники спектакля, вся команда NAVKA SHOW на льду и за кулисами – физически ощущали зрительскую любовь и поддержку! Мы очень благодарны всем зрителям за эту теплоту и за продолжительные овации – все наши шоу, все наши сказки мы делаем для того, чтобы дарить радость и отличное настроение нашим гостям!»

Гости премьеры: Дмитрий Песков, Александра Жулина, Елизавета Пескова, Николай Песков, Вячеслав Фетисов, Филипп Киркоров, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян, Полина Аскери, Наталья Подольская, Жасмин, Пелагея, Виктория Дайнеко, Аркадий Укупник, Родион Газманов, Алена Чехова, Леонид Каневский, Наталья Каневская, Виктория Богатырева, Мария Кравцова, Оксана Михеева, Арина и Дина Аверины, Юрате Гураускайте, Алексей Жидковский и другие.

Ледовое шоу «Вечера на хуторе» будет идти в Москве до 7 января включительно! Подробности о шоу и информация о заказе билетов на официальном сайте navka.show.

Фотографии предоставлены пресс-службой