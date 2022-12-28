Грандиозная премьера нового ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады»

24 декабря 2022 года при полном аншлаге состоялись две премьеры нового ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Этот спектакль стал уже пятым проектом NAVKA SHOW. Знаменитые восточные сказки «Тысяча и одна ночь» и любимые всеми герои волшебного мира предстали перед зрителями в формате красочного музыкально-театрального шоу на льду, не имеющего аналогов в мире.

В главных ролях новогодней премьеры в этот день выступили звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы - Татьяна Навка, Пётр Чернышёв, Анна Щербакова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов.

С 29 декабря главные роли также будут исполнять Камила Валиева и Елизавета Туктамышева. Главные музыкальные партии представили звезды эстрады. Джина озвучивал Филипп Киркоров, Саис – Ани Лорак, Шахерезаду – Жасмин, Шахрияра – Алексей Чумаков, Богиню – Валерия, Аладдина – Тимур Родригез. Каждый исполнитель в полной мере дополнил образ своего героя, удивил артистизмом и показал новые грани своего таланта.

Зрители увидели современное шоу мирового уровня, наполненное сложнейшими техническими решениями, спецэффектами высочайшего уровня, красочными видеопроекциями, погружающими зрителя в сказочную атмосферу Востока.

Специально для шоу были созданы уникальные костюмы.

Художники по костюмам Ксения Шимановская и Юлия Пискунова создали для шоу около восьмидесяти потрясающих костюмов, каждый из которых смело можно назвать произведением искусства!

Татьяна Навка: «С Ксенией Шимановской мы делаем уже третье шоу, с Юлией Пискуновой тоже сотрудничаем очень давно: она мой ангел-хранитель, без руки Юлии не выпускалось ни одно мое шоу».

Роскошная золотая парча и изысканная органза подчёркивают чарующий колорит Востока, дополняют и обрамляют образы аксессуары: изящные головные уборы, массивные ювелирные украшения.

Всё это воссоздает мир Востока с его характерной эстетикой, отправляя в сказочные путешествия, где свет, добро и любовь непременно побеждают все невзгоды. Симбиоз виртуозного фигурного катания с восточной хореографией захватывает дух и превосходит любые ожидания.

Утреннюю премьеру открыл Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов который специально приехал на премьеру ледового шоу.

Под эгидой Министерства проводится Новогодняя елка более, чем для 600 детей-сирот со всей страны, для которых шоу стало центральным событием праздника. Сергей Кравцов поздравил детей с наступающим Новым годом. Отметил, что «важно думать и заботиться о самых близких людях» и пожелал всем сказочного погружения в мир восточных сказок. Первое шоу также посмотрели подопечные многочисленных благотворительных фондов, с которыми сотрудничает NAVKA SHOW и учащиеся из разных регионов, отличившиеся высокими достижениями в учебе.

После шоу фигуристы ответили на вопросы СМИ:

Татьяна Навка, генеральный продюсер проекта, автор идеи и режиссер шоу:

«Мы с командой NAVKA SHOW работали над «Историей любви Шахерезады» больше года. Но за последние два месяца мы фактически создали все шоу – все, что вы видите сегодня – это результат работы большой команды - более 500 человек трудится над проектом. Потрясающие режиссеры-постановщики, хореографы, декораторы, художники по свету, по костюмам, команда фигуристов и многие другие талантливые профессионалы». «После «Лебединого озера» мне хотелось создать совершенно новый проект. Мы решили отправиться в путешествие на Восток. Для меня «Тысяча и одна ночь» - это не просто сборник потрясающих забавных и мудрых восточных сказок, это прежде всего история любви царя Шахрияра и храброй отважной девушки Шахерезады. Именно через призму зарождения и расцвета этой Любви мы и хотим рассказать зрителям нашу новую восточную сказку. Ведь только когда в сердце царят Любовь и добро, можно справиться с любыми испытаниями!»

Виктория Синицина, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и России:

«Я надеюсь, нам удалось передать сказочную атмосферу, темперамент и красоту восточной сказки. Нам очень хотелось подарить новогоднее настроение и отвлечь наших гостей от суеты. Можно долго рассказывать о новом шоу, но лучше увидеть «Историю любви Шахерезады» своими глазами.»

Никита Кацалапов, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, многократный чемпион Европы и России:

«Работать на этом проекте – это настоящее удовольствие! Такие возможности для творчества, импровизации. Мы с Викторией заготовили несколько поддержек на будущие шоу! Мы постарались передать дух Востока в каждой детали – от танцев до запаха благовоний, который ощущается по всей арене.»

Анна Щербакова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира:

«Образ Богини для меня совершенно новый – властный, сильный, особенно в сравнении с ледовым шоу «Спящая красавица», в котором я тоже выступаю в эти новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Мне нравится этот контраст образов, интересно раскрывать своих героев и предстать перед зрителями в совершенно полярных образах».

На вечерней премьере присутствовали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с дочерями Елизаветой и Надеждой, дочь Татьяны Навки и Александра Жулина певица и бизнес-леди Александра Жулина, исполнители вокальных партий эстрадные исполнители Филипп Киркоров и Жасмин, композитор и музыкант Юрий Антонов, певец и продюсер Михаил Турецкий, художник по костюмам Наталья Каневская, телеведущая и певица Ольга Бузова, фотограф Дмитрий Исхаков, главный редактор Umagazine Юрате Гураускайте и другие представители глянцевой и деловой прессы, актрисы Анна Снаткина и Алена Чехова, Эмилия Казанджян (Madonna Lily), мисс Россия Анна Линникова, модель Ясмина Муратович, светская дама Ирина Чайковская, председатель правления группы компаний FHUB Russia Валентина Ростовщикова и многие другие именитые гости.

Музыкально-театральное шоу на льду «История любви Шахерезады» можно будет увидеть в Москве с 24 декабря до 7 января включительно.

Не пропустите самую волшебную сказку новогоднего сезона! Подробности о шоу и информация о заказе билетов на официальном сайте navka.show.

*Дети до 3-х лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места (на коленях у родителей). Если ребёнку больше 3-х лет, на него необходимо приобретать билет.

**Продолжительность шоу: 2 часа с антрактом.

***Безопасная покупка на сайте и оплата онлайн: МИР, Visa, Mastercard.

NAVKA SHOW — ведущая российская компания с международным опытом создания, постановки и проката оригинальных ледовых шоу с участием звёзд мирового фигурного катания. Компания объединяет под своим брендом команду профессионалов: фигуристов мировой величины, выдающихся хореографов и композиторов, режиссеров, сценаристов, художников по костюмам, экспертов в области сценографии и графического дизайна.