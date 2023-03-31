Грани весны: дерзкая капсула Leo и романтичная капсула Pico от Le Journal Intime

Бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime представил две весенние капсулы, подходящие под любое настроение: дерзкую и яркую Leo, романтичную и нежную Pico.

Принт, представленный на моделях капсулы Leo, разработан эксклюзивно для бренда Le Journal Intime парижским дизайн-бюро. Он нанесен на полупрозрачный сетчатый трикотаж PowerNet и представлен в двух цветовых решениях: контрастный вариант на черном фоне и более сдержанный графитовый. Смелый и при этом невероятно утонченный анималистичный принт ассоциируется с уверенностью, решительностью и духом лидерства. В составе капсулы представлены бестселлеры бренда: бралетт Pina и классические слипы Zoi.

Лимитированная коллекция Pico из инновационной Eco-Smart пряжи стала второй долгожданной новинкой весны. Это совершенно новый продукт бренда, выполненный из «умного» кружева в виде сетки с геометрическим рисунком, структура которого напоминает традиционную технику фриволите пико. В коллекции представлены три бюстгальтера, два варианта трусов и боди. По своим поддерживающим свойствам материал соответствует высоким стандартам Le Journal Intime и обладает всеми качествами, за которые так любят модели бренда. Палитра капсулы состоит из «вкусных» оттенков: розово-красный, словно тающий под лучами солнца клубничный сорбет, шампань, напоминающий о сливочном мороженом и приближающихся весенних теплых днях, глубокий чёрный, по-особенному выделяющий графичность кружева Pico и подчёркивающий нежность и чувственность обладательницы белья из капсулы в этом цвете.

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