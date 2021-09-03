Группа компаний ГПМ КИТ провела питчинги в экспериментальном формате в рамках «Российской креативной недели»

Группа компаний ГПМ КИТ (в составе холдинга «Газпром-медиа») в рамках «Российской креативной недели» провела два питчинга: «New Media. Content» и «Креативные команды» под общим названием «КИТЧИНГ». Это новый подход к защите проектов, цель которого — поиск харизматичных и талантливых команд, а также форм и форматов игрового и документального контента завтрашнего дня. По итогам «китчингов» четыре проекта выиграли финансовую и техническую помощь на разработку от «Киностудии КИТ» (входит в ГК ГПМ КИТ) и партнеров Canon.

26 августа Группа компаний ГПМ КИТ провела первый китчинг - «New Media. Content». На офлайн-финале участники должны были заявить формат сторителлинга завтрашнего дня, а также защитить свой проект перед жюри, обосновав, почему его можно назвать New Media.

Членами жюри стали: заместитель генерального директора по стратегическому развитию Группы компаний ГПМ КИТ Андрей Бегунов, директор по работе с партнерами Rutube Андрей Лебедев, менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon (партнер китчингов) по России и СНГ Евгений Субочев, а также учредитель веб-фестиваля «Реалист», продюсер Антон Калинкин. «Сам факт присутствия здесь, участия в «китчинге», вопросы и оценки жюри — это уже является большой наградой, поверьте мне», — подчеркнул модератор мероприятия Георгий Рюмин, креативный продюсер ГК ГПМ КИТ.

По итогам первого этапа, который прошел онлайн, в финал китчинга прошли девять проектов: «Интерактивный документальный фильм о бывшем моногороде», «Hometts», «ИЛИ», «Лекарство от слепоты», «ТАРАКАНОВА VR», «Собеседник», «Урбанутый», «Лаборатория исследования цифровой оперы» и «Зеркало заднего вида».

Жюри распределио призовые места следующим образом: на третьем месте – проект «Урбанутый», на втором – проект «Лаборатория исследования цифровой оперы», и, с опережением всего в один балл, победил проект «ТАРАКАНОВА VR».

Авторы проекта «ТАРАКАНОВА VR» представляют его как полноценный VR-фильм. «Это оживление картины в формате видео 360 градусов. Картина Константина Флавицкого «Княжна Тараканова» находится в Третьяковской галерее в Москве. Мы предлагаем оживить эту картину в формате VR-фильма, чтобы зритель, где бы он ни находился, мог надеть шлем виртуальной реальности и Тараканова бы ожила, и он бы услышал ее сердцебиение», — рассказал продюсер проекта Геннадий Иванов. Победив в «китчинге», Геннадий и его команда получили от «Киностудии КИТ» контракт на разработку своего проекта на сумму 500 тысяч рублей.

Второе место заняла «Лаборатория исследования цифровой оперы» — современная интерпретация оперы в цифровом формате. «Мы делаем платформу для коллаборации. Есть люди, которые могли бы создать цифровую оперу, но они не умеют. Поэтому мы их учим на лейбле, который уже имеет историю связей со СМИ. Таким образом, получается что-то вроде агентства полного цикла, но основанного конкретно на идее цифрового театра и цифровой оперы», — объяснил куратор проекта Дмитрий Отяковский.

Бронзовый призер – «Урбанутый» — это проект-исследование брошенных локаций в формате художественно-документального сериала в видеоигровой стилистике. «По сути – это художественный сериал. Просто он выглядит как запись «геймплея» какой-нибудь игры от третьего лица. Со всеми вытекающими фишками. За документальную часть отвечает тот факт, что персонаж периодически ломает четвертую стену, обращается к зрителю и рассказывает и показывает какие-то факты из истории тех мест, в которых происходит все действие», — объяснил разработчик проекта Евгений.

По решению жюри именно этот проект получил от технического партнера китчингов - компании Canon - поддержку в виде камеры и оптики. «Будете снимать на новом, художественном уровне», — сказал представитель компании Canon Евгений Субочев. Он также отметил, что сам по себе формат «китчинга» оказался для него крайне познавательным. «Очень интересный формат этого «китчинга», потому что обычно я принимаю участие в питчингах, где все по классике – короткий метр, полный метр, документальное кино, сценарий, команда. Здесь же — все смешалось, поэтому это интересно, это здорово. Думал, что будет еще больше необычного, но в любом случае для себя что-то новое открыл. Спасибо организаторам и участникам за то, что собрались, сделали и новое открыли», - отметил Субочев.

Директор по работе с партнерами Rutube Андрей Лебедев, в свою очередь, выразил благодарность всем командам за участие. «За просветительские вещи отдельное спасибо. Для оперы у меня вообще высший балл, это очень интересно смотреть. А уважаемый «Урбанутый», приходите, пожалуйста, на Rutube. Будем рады запартнериться с вами», — заявил он.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию Группы компаний КИТ Андрей Бегунов отметил, что формат «китчинга» был экспериментальным и полностью оправдал ожидания. «Мы попробовали по-новому подойти к питчингам, потому что старый формат себя изжил. Мы не получаем от него того, что хотим. Теперь, уверен, мы вдохнули в это новую жизнь. Огромное спасибо всем участникам», — подчеркнул Бегунов.

28 августа состоялся второй китчинг — «Креативные команды». На очной защите участники отстаивали не только свои нестандартные идеи проектов, но и доказывали, что они — команда. Главный приз, за который боролись новые лица креативных индустрий России, —контракт на разработку проекта на сумму 500 тысяч рублей и техническую помощь от Canon.

Членами жюри стали: генеральный директор ГПМ КИТ Андрей Терешок, менеджер по развитию бизнеса профессионального видео компании Canon по России и СНГ Евгений Субочев, продюсер АО ТНТ-Телесеть Дарья Капля, генеральный директор Premier Софья Митрофанова, а также шоураннер, сценарист и продюсер Константин Майер. Жюри предстояло оценить девять команд, каждая из которых защищала проект в формате короткой презентации. Среди финалистов были: «Гастроэнтузиастки», Киностудия «Стоп! Снято», «Бродяги», «Ревнители визуальных искусств», «Краш», «N-Sity», «Старики», «Van Dog Production» и «Так Себе Продакшн».

Победителем «китчинга» стала команда «Старики» с проектом «Старикам тут место». Молодые люди планируют снять короткометражный фильм про пожилых Бонни и Клайда – стариков, которые ради спасения друг друга готовы убивать. Главные роли, согласно предварительным договоренностям авторов, сыграют Василий Кортуков и Инна Чурикова.

«Действие фильма разворачивается в недалеком будущем. Это мир антиутопии, где принят закон об утилизации стариков из-за их нетрудоспособности. В центре истории – Антон, молодой карьерист, дознаватель при министерстве демографии. Он проверяет стариков на дееспособность. Начальство отправляет Антона проверить очередную пожилую пару, которая в результате его убивает. Ровно также, как и его предшественников», — рассказали участники команды «Старики».

Второе метро заняла команда «Так Себе Продакшн» с проектом «Татлин, привет!». В планах ребят съемки документального фильма про молодое бюро архитекторов, которое называется «Хвоя». Теперь им поможет в этом профессиональная техника от Canon.

«Наш главный герой – это перспективный архитектор, который распродал все свое имущество ради того, чтобы создать бюро «Хвоя». У ребят все сразу идет наперекосяк, они не знают, что делать. Но в итоге попадают в финал престижного международного конкурса. Мы хотим, чтобы этот фильм не только вдохновлял, но и помогал избежать разных ошибок», — рассказали «Так Себе Продакшн».

В завершении мероприятия Андрей Терешок вручил победителям - команде «Старики» - символическую награду – тарелку, которую команде предстоит разбить позже. «Ребята, вы большие молодцы. И это заслуженная победа, хотя и в очень конкурентной борьбе. Действительно, вы нам задали задачку выбрать лучшего. Наверно, нужно больше призов в следующий раз делать. Спасибо всем участникам. Действительно было интересно смотреть. Я почему-то уверен, что у вас у всех все получится», — заключил он.