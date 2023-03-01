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Алексей Бобровский

ГУМ-каток: Добрая Масленица вместе!

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  • 01 Марта 202318:04
26 февраля на ГУМ-Катке фонд «Линия жизни» организовал Добрую Масленицу на коньках.  Благотворительный сеанс катания состоялся при большом стечении любителей этого спорта. Все средства за билеты перечислены в фонд для оказания медицинской помощи маленьким подопечным. Открыли масленичные катания «Линии жизни» друзья и руководители фонда:  президент фонда Фаина Захарова, Заслуженный мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, фигурист Александр Энберт, писательница и психолог Наталья Толстая. Ведущий мероприятия – давний друг фонда Сергей Федянин. В программе «Доброй Масленицы» было несколько мероприятий: - приветствие от известных актеров театра и кино, телеведущих, друзей фонда; - программа от анимационных артистов, ростовая кукла всеми любимого Чебурашки; - благотворительная лотерея.
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