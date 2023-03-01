ГУМ-каток: Добрая Масленица вместе!

26 февраля на ГУМ-Катке фонд «Линия жизни» организовал Добрую Масленицу на коньках.
Благотворительный сеанс катания состоялся при большом стечении любителей этого спорта. Все средства за билеты перечислены в фонд для оказания медицинской помощи маленьким подопечным. Открыли масленичные катания «Линии жизни» друзья и руководители фонда: президент фонда Фаина Захарова, Заслуженный мастер спорта России, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, фигурист Александр Энберт, писательница и психолог Наталья Толстая.
Ведущий мероприятия – давний друг фонда Сергей Федянин.
В программе «Доброй Масленицы» было несколько мероприятий:
- приветствие от известных актеров театра и кино, телеведущих, друзей фонда;
- программа от анимационных артистов, ростовая кукла всеми любимого Чебурашки;
- благотворительная лотерея.
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