Herbalifeline Max стал лауреатом премии ECO BEST AWARD - 2021

Биологически активная добавка на основе рыбьего жира от Herbalife Nutrition получила высшие оценки в категории «Выбор потребителей» в номинации «Продукт года. Продукты для сбалансированного питания».

Рацион современных жителей мегаполиса построен несбалансированно. Значительно сократилось потребление жирной морской рыбы – основного пищевого источника незаменимых жирных кислот. Их поступление с пищей жизненно необходимо. Жиры отвечают за передачу нервных импульсов между клетками, за состояние кожи и волос, участвуют в синтезе гормонов, в том числе половых. Показательно, что ученые считают, что именно дефицит Омега-3 является одним из факторов развития депрессивного состояния и прочих расстройств психики у тех, кто часто сидит на диете.

Карина Щербакова, старший директор по финансам и операционной деятельности Herbalife Nutrition в странах СНГ, Балтии, Украине, Монголии и Израиле.

- для нас особенно почетно получить премию от жюри, в состав которого вошли потребители. Это означает, что наша продукция для сбалансированного питания нашла отклик у широкой аудитории. Как показало недавнее исследование нашей компании Changing Health Priorities5, 72% россиян в последнее время стали больше внимания уделять здоровому образу жизни. Получение высшей награды в категории «Выбор потребителей» - еще одно свидетельство того, что сегодня россияне выбирают ЗОЖ и здоровое питание».

Премия ECO BEST AWARD - независимая общественная награда, которая вручается уже пятый год подряд российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. В состав Экспертного Совета премии входят представители органов государственной власти, эксперты в области экологии и устойчивого развития. Отдельное жюри состоит из потребителей, которые выбирают лауреатов в категории «Выбор потребителей». Цель награды - привлечение внимания к проблеме экологической безопасности, сохранения целостности энергосистемы.

Справка:

Herbalife Nutrition – мировой производитель продуктов питания и один из самых известных брендов в сегменте прямых продаж6. Сегодня продукция Herbalife Nutrition реализуется в более чем 90 странах. Компания предлагает высококачественные продукты питания, эффективность которых подтверждена клиническими испытаниями, и с помощью своих Независимых Партнеров обеспечивает клиентам индивидуальное сопровождение и вдохновляет на здоровый и активный образ жизни.