Herno стал партнером ФК «Барселона»

Итальянский бренд одежды премиум-класса Herno усилит присутствие в спортивной индустрии: компания стала партнером «Барселоны», одного из популярнейших европейских футбольных клубов. Контракт заключен до конца сезона-2024/25.

Рост интереса к спорту у модных брендов в последние месяцы связан с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, который стартует в Катаре уже в это воскресенье. Вся планета будет следить за тем, какая сборная завоюет статус лучшей на следующие четыре года. Если хотите погадать, кому достанется золото в этот раз, читайте прогнозы экспертов на мундиаль на сайте Всепроспорт.

На Чемпионате мира также будет немало игроков из «Барселоны» — как в сборной Испании, так и в национальных командах других стран. Однако футболисты каталонского клуба не будут носить одежду Herno в Катаре. Контракт рассчитан исключительно на матчи «Барселоны».

Итальянский бренд стал поставщиком одежды делового стиля для «Барсы» на матчи европейских первенств и финалы различных соревнований. Соглашение касается не только основной команды, но также женского ФК «Барселона» и баскетбольного клуба из столицы Каталонии. Партнерство начнется с 1 января.

Для производителя, как отмечается в пресс-релизе, это возможность продемонстрировать способность «благодаря исследованиям, производству и технологиям…одевать игроков с очень разной физической формой, женщин и мужчин, футболистов и баскетболистов».

«Настоящая задача в мире стиля, чтобы все чувствовали себя комфортно и хорошо одетыми», — говорится в сообщении.

До конца сезона-2020/21 поставщиком костюмов для сине-гранатовых была американская компания Thom Browne. Отличие контракта с Herno заключается в том, что теперь партнер также «одевает» женскую и баскетбольную команды клуба.