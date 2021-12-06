Холодная красота: beauty-процедуры, необходимые зимой

Зима - время безопасного солнца, когда минимизируется риск возникновения побочных эффектов после различных косметологических манипуляций. Сейчас идеальный период для проведения всех косметических процедур и подготовки к Новому году!
Так какие проблемы можно решить в холодный период? Об этом рассказывает специалист клиники 360 Cosmetology, врач-дерматовенеролог, косметолог Джессика Амшинская.
«В зимний период солнце светит не так ярко и самое время воспользоваться различными видами пилингов, а для борьбы с куперозом и розацеа провести курс фототерапии. На самом деле зимний период лучше всего подходит для ухода за собой», - комментирует специалист клиники 360 Cosmetology.
На какие проблемы стоит обратить внимание
Гиперпигментация
Тут самой действенной процедурой будет фотолечение на аппарате Harmony Alma laser в клинике 360 Cosmetology. В основе действия лежит эффект фото акустики. Аппарат “видит” пигмент и дробит его на мельчайшие частички, благодаря чему пигментация быстро разрушается.
Для устранения поверхностной гиперпигментации незаменимы будут пилинги. Например, такие как пилинг джесснера, миндалевый и азелаиновый пилинг в сочетании с мезотерапией препаратом мезо-ксантин.
Шрамы и рубцы постакне
Если рубцы еще красные, то потребуется курс фототерапии и плазмотерапии, после чего будет незаменима процедура лазерной шлифовки лица. Рекомендуется выбирать для процедуры именно эрбиевый лазер, так как процедуры при помощи этого вида лазера будут более безопасными, и период восстановления составит всего 3 дня.
Розацеа и купероз
Осень - идеальное время для борьбы с розацеа и куперозом. Для эффективной борьбы с покраснениями на лица применяется курс фототерапии, с последующей коррекцией при помощи ботулинотерапии типа А. Благодаря такому сочетанию убираются появившиеся сосуды, и снижается чувствительность основных сосудов. Результат процедур - покраснения не потревожат вас еще очень долго.
Борьба с дряблой кожей
Пациентам с дряблой кожей и россыпью мелких морщин, с так называемым мелкоморщинистым типом старения рекомендуется обратить внимание на методику игольчатого RF-лифтинга. Благодаря свойствам аппарата разглаживаются морщинки, меняется рельеф кожи, она становится более плотной и гладкой, достигается желаемый лифтинг эффект.
Растяжки на коже
С этой проблемой сталкивается, наверное, каждая рожавшая девушка. И тут самой эффективной методикой будет сочетание игольчатого RF-лифтинга и шлифовки кожи. Благодаря сочетанию методик достигается результата в кратчайшие сроки.
Зима - это идеальное время для начало новой жизни в лучшей версии себя!
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