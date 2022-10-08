ХОЛОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС BOOST ОТ BBONE

Уже существует ускоренный процесс восстановления структуры волос, разработаннный для сухих, тонких, ломких, тусклых и повреждённых волос.

После применения BOOST-системы локоны становятся невероятно мягкими, упругими, живыми и блестящими. Волосы отлично удерживают влагу и питательные вещества, а цвет волос усиливается и становится глубже.

Четыре ступени BOOST-системы, рассмотрим каждый ШАГ:

1-ая ступень - Explorer Gel. ПОДГОТОВКА

Готовит волосы к усвоению восстанавливающих компонентов из следующих шагов процедуры. Обеспечивает глубокое проникновение восстанавливающих ингредиентов в структуру волос.

2-ая ступень - Аmino Boost. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ

Интенсивное восстановление поврежденных волос. Активные вещества заполняют клеточно-мембранные структуры и остаются внутри. Волосы приобретают здоровый вид.

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - 1-2.jpg

3-я ступень - Hydro Boost. УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Способствует интенсивному увлажнению, мгновенно и надолго восстанавливая сухие и пересушенные волосы. Создает защитный барьер, препятствуя потере влаги.

4-ая ступень - Рeptid Boost. ПЛЕНКООБРАЗОВАТЕЛЬ

Пептиды, керамиды и масло макадамии создают защитную пленку, которая запечатывает кутикулы, сохраняя восстанавливающие свойства внутри волосяного волокна. Обеспечивает абсолютную гладкость и интенсивный блеск.

Каждый из шагов, можно использовать как подложки перед процедурами.