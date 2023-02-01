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Алексей Бобровский

Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия»

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  • 01 Февраля 202309:57

В Гостином дворе с 24 февраля по 5 февраля проходит выставка-форум «Уникальная Россия». Здесь можно увидеть авторскую керамику и фарфор, лаковую миниатюру; эмальерное искусство, предметы интерьера и декора; дизайнерскую, этническую одежду и аксессуары.

Цель выставки — показать Россию как страну уникальных возможностей, которая непрерывно развивается и бережно хранит традиции многонационального народа.

В рамках выставки проходит целая серия показов от российских дизайнеров. Креативный проект «Мастерская дизайнеров» «Московского долголетия» - это коллекции одежды, созданные москвичами старшего поколения под руководством знаменитыми модельеров России. Наставниками начинающих дизайнеров стали Игорь Гуляев, Джамал Махмудов и Елена Попова. Три коллекции – «Шахматы», «Русская женщина-Гордость страны» и «Лестница в небо». Светлана Кварта - дизайнер шляп «Коллекция в свете софитов»; Марина Петровская, Людмила Канунник, Тара, Дарья Чарушникова, Вера Черепова, Ирис Аполло, ALENA TOKAREVA, Лала Талышханова, Лена Ривкина, Юлия Анодина, Ольга Ерёмина, Галина Васильева.

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