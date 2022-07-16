I AM STUDIO Cruise 2022

«Говорит Москва! Московское время 7 часов утра...» Город охватила жара, а это означает открытие сезона круизной коллекции вместе с I AM STUDIO. В этом году бренд отснял свой кампейн под открытым небом в бассейне «Чайка». В центре Москвы, на фоне утомленной жаркой погодой городской жизни возникает совсем другое настроение – вечеринок с прохладным шампанским. Высокие каблуки и огромный фламинго добавляют интриги и сексуальности, которые транслирует новая круизная коллекция I AM STUDIO. Почему бы не провести время в мегаполисе так же стильно, как и на модных курортах?

Настроение коллекции создают специально разработанные дизайнерской командой принты, вдохновением для которых стали архивные туристические плакаты «Советская Ривьера». Контрастная цветовая палитра подчеркивает геометричность и графичность паттернов. Глубокий черный, освежающий лайм, цвет лазурного моря и нежно-голубого неба погружают в атмосферу тропического отдыха.

Основными материалами круизной коллекции стали лен российского производства с использованием тропического принта в двух цветовых вариациях и однотонный батист, в составе которого сочетаются шелк и хлопок.

Традиционно I AM STUDIO уделяет большое внимание акцентным деталям: завязки, оборки, воланы подчеркивают уникальный стиль бренда в капсуле Cruise.

iamstudio.ru