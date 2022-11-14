I AM STUDIO отправляется в ностальгическое путешествие во времени

Эстетика ретрофутуризма прослеживается в геометрических принтах, виниловых мини и металлизированных фактурах.

Российский бренд I AM STUDIO в коллекции Осень-Зима 2022/23 обращается к ретрофутуризму – жанру искусства, описывающему мир будущего на основе стилистики и технологий, которые, как правило, уже вышли из употребления. Это «воспоминания о будущем», где оно представляется оптимистичным и достижимым. Во всей коллекции прослеживается эстетика space age, а источником вдохновения стала эпоха 60-х и стыка 60-70-х годов.

Принты коллекции сочетают в себе визуальные коды прошлого и будущего: знаковый геометрический принт-волны перенесен на платья и водолазки, а мотивы, отсылающие к достижениям советских ученых и первому полету человека в космоc, представлены на футболках.

В коллекции представлены новые сезонные прочтения мини-юбок и мини-платьев, символизирующих модную революцию 60-х годов, и элегантные приталенные платья, комбинезоны и брюки с четкими линиями, очерчивающими фигуру, - дань веяниям 70-х. Женственность силуэтов подчеркивают модели с корсетными линиями и акцентом на высокую талию, который достигается за счет рельефных вытачек. Отдельного внимания заслуживает капсула из плащевой ткани с металлизированной фактурой в серебряном и бронзовом цветах. Вышивка в осенней коллекции вдохновлена таинственной красотой космических звезд, планет и спутников, а также иллюстрациями советских художников.

iamstudio.ru