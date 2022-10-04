Идеальное место для детского праздника - Усадьба «Тайны Рублева»

Всем родителям хочется порадовать ребенка и гостей, подарить множество положительных эмоций. Где можно ежегодно отмечать детский день рождения, не повторяясь и дарить ребенку и его друзьям интересные развлечения?

Самое популярное место для масштабных и красочных праздников находится всего в 30 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.

Театрализированные шоу-программы с участием любимых киногероев и персонажей мультфимов проходят именно здесь - в Усадьбе "Тайны Рублева".

Огромный выбор впечатляющих программ для детей всех возрастов и интересов.

Проработанные сюжеты, весёлые и развивающие интерактивы, а так же подвижные игры на свежем воздухе - это всё можно реализовать на закрытой охраняемой территория площадью 21 ГА.

Профессиональная команда во главе с прекрасной волшебницей Олесей Кожиной–Бословяк знает, как превратить праздник в настоящую сказку, где главными героями будут дети и взрослые.

Творчески реализуют любой гастрономический сценарий и уделят большое внимание к декору вашего праздника,ведь, как известно, совершенство в деталях.

Каждое мероприятие прорабатывается индивидуально, атмосфера вашего праздника будет не только незабываема, но и неповторима!

Фото: пресс-служба