Идеальный осенний гардероб Doucal's

Осень - это всегда время возвращения, пришла пора вспомнить позабытые обязанности, закатать рукава и взяться за работу и учебу. В новом сезоне Осень-Зима 2022-2023 Doucal`s предлагают вспомнить, что означает настоящее итальянское качество "made in italy", не забывая при этом заботится об экологии и правильном потреблении.

Идеальный обувной гардероб от Doucal`s состоит из изысканной обуви для свободного образа жизни, отвечающего современности, при этом, сохраняющего красоту и элегантность, разработанного для мужчин и женщин, которые ценят креативный дизайн и доверяют совершенному качеству итальянской мануфактуры Doucal’s. Современная обувь, подходящая для каждого момента дня, отражающая индивидуальность и оберегающая традиции обувного мастерства. Наряду с характерными моделями, в новом сезоне, мужская коллекция Doucal’s также предлагает переиздание своих культовых моделей обуви с желтой кожаной подошвой в знаменитом оттенке "golden cream", который является визитной карточкой обувного дома, а женская коллекция Doucal's приобретает более выраженную мужскую ДНК бренда.