Идеальный тон кожи - мечта каждой леди. Под хорошо подобранным и правильно нанесённым bb или СС-кремом, или тональной основой можно скрыть любые недостатки - неровности, покраснения, шелушения, чёрные точки, акне… В этом материале мы расскажем о двух средствах, которые маскируют недостатки и идеально адаптируются к индивидуальным особенностям кожи.
Инновационная жидкая тональная основа серии LIQUID CONTROL от EVELINE, 32мл.
Цена: 491 руб.
Инновационная основа новой генерации с жидкой, нежирной и очень лёгкой текстурой обеспечивает максимально естественный эффект "второй кожи". Выравнивает тон. Гарантирует натуральное крытие без эффекта маски. Гладкая кожа с эффектом "baby face". Лицо выглядит безупречно и при этом естественно. Удобная в использовании, невидимая, неощутимая. Очень лёгкая формула, которая наносится пипеткой и держится на коже до 24 часов.
Тип кожи
для всех типов кожи
Действие
моделирование
Текстура
жидкая
Фактор защиты
без УФ защиты
Возрастные ограничения
12+
Назначение косметического средства
для лица
Форма упаковки
без давления
СС-КРЕМ СЕРАЦИН от LIBREDERM, 30 МЛ.
Цена: 405 руб.
Кожа, склонная к жирности и появлению угрей, нуждается в особом уходе и подборе специальных маскирующих средств.
CC-крем – универсальное средство, позволяющее не только эффективно замаскировать недостатки жирной кожи лица, но и на клеточном уровне скорректировать выделение кожного себума (сала), уменьшить покраснения и увлажнить кожу, когда она особенно в этом нуждается.
Лёгкий, неощущаемый на коже крем быстро впитывается, делая кожу бархатистой. Особенные пигменты не забивают поры, а образуют ровный тончайший слой, придавая коже естественный красивый оттенок без жирного блеска.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— сочетает в себе функции ухода и макияжа
— отлично маскирует покраснения и последствия удаления акне и воспалений
— не оставляет жирного блеска и не сушит кожу
— крем с легкой текстурой и приятным запахом, не ощутим на коже
— защищает от воздействия солнца
— особые пигменты не забивают поры
— лёгкий, неощущаемый на коже крем быстро впитывается
— оттенок крема подходит большинству тонов кожи
Применение:
Утром нанести на чистую сухую кожу лица.
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