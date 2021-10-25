Идеальный тон кожи - мечта каждой леди. Под хорошо подобранным и правильно нанесённым bb или СС-кремом, или тональной основой можно скрыть любые недостатки - неровности, покраснения, шелушения, чёрные точки, акне… В этом материале мы расскажем о двух средствах, которые маскируют недостатки и идеально адаптируются к индивидуальным особенностям кожи.

Инновационная жидкая тональная основа серии LIQUID CONTROL от EVELINE, 32мл.

Цена: 491 руб.

Инновационная основа новой генерации с жидкой, нежирной и очень лёгкой текстурой обеспечивает максимально естественный эффект "второй кожи". Выравнивает тон. Гарантирует натуральное крытие без эффекта маски. Гладкая кожа с эффектом "baby face". Лицо выглядит безупречно и при этом естественно. Удобная в использовании, невидимая, неощутимая. Очень лёгкая формула, которая наносится пипеткой и держится на коже до 24 часов.

Тип кожи

для всех типов кожи

Действие

моделирование

Текстура

жидкая

Фактор защиты

без УФ защиты

Возрастные ограничения

12+

Назначение косметического средства

для лица

Форма упаковки

без давления

СС-КРЕМ СЕРАЦИН от LIBREDERM, 30 МЛ.

Цена: 405 руб.

Кожа, склонная к жирности и появлению угрей, нуждается в особом уходе и подборе специальных маскирующих средств.

CC-крем – универсальное средство, позволяющее не только эффективно замаскировать недостатки жирной кожи лица, но и на клеточном уровне скорректировать выделение кожного себума (сала), уменьшить покраснения и увлажнить кожу, когда она особенно в этом нуждается.

Лёгкий, неощущаемый на коже крем быстро впитывается, делая кожу бархатистой. Особенные пигменты не забивают поры, а образуют ровный тончайший слой, придавая коже естественный красивый оттенок без жирного блеска.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

— сочетает в себе функции ухода и макияжа

— отлично маскирует покраснения и последствия удаления акне и воспалений

— не оставляет жирного блеска и не сушит кожу

— крем с легкой текстурой и приятным запахом, не ощутим на коже

— защищает от воздействия солнца

— особые пигменты не забивают поры

— лёгкий, неощущаемый на коже крем быстро впитывается

— оттенок крема подходит большинству тонов кожи

Применение:

Утром нанести на чистую сухую кожу лица.