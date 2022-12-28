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Алексей Бобровский

Игорь Бутман и Владимир Машков — новые «Легенды Тавриды»

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  • 28 Декабря 202221:34
22 декабря в Москве определились новые лауреаты премии  «Легенды Тавриды». Ими стали саксофонист и продюсер Игорь Бутман, а также актер и режиссер Владимир Машков. Церемония вручения впервые прошла  на катке – в саду «Эрмитаж». На один вечер московский сад «Эрмитаж» превратился в зимнюю «Тавриду», где на одной площадке собрались эксперты, резиденты, организаторы и партнеры арт-кластера. Идея встретиться на катке, в атмосфере дружбы и семейного тепла, характерной для «Тавриды», принадлежит молодому поколению творцов. Их инициативу поддержали и старшие представители сообщества.  «Легенды Тавриды» – премия-признание, которую учредили молодые деятели культуры и искусства – участники проектов арт-кластера «Таврида» – для своих наставников и учителей. Эта премия – единственная в России, номинантов и победителей которой определяет творческая молодёжь страны и таким образом выражает благодарность и признание выдающимся деятелям культуры и искусства за их вклад в профессиональный рост и самореализацию молодых творцов. Премия проходит уже в третий раз. Победителей традиционно определяли резиденты и мастера арт-кластера путем закрытого голосования.

 

«Премия «Легенды Тавриды»  демонстрирует доброжелательное отношение между разными поколениями, подчеркивая их плотную взаимосвязь. Эта концепция станет ключевой и в работе Университета креативных индустрий, который совсем скоро откроет свои двери для слушателей. К слову, будущий год объявлен Годом педагога и наставника, и мы с нашими  наставниками и по совместительству Легендами уже занимаемся подготовкой авторских программ в Университете, чтобы просвещать и укреплять нашу национальную культуру», – говорит руководитель арт-кластера « саксофонист, продюсер, президент Igor Butman Music Group, народный артист России;  – актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России. На протяжении нескольких лет деятели активно принимают участие в культурных и образовательных проектах «Тавриды», регулярно приезжают на площадку арт-кластера в Крым, где выступают с лекциями и лично проводят мастер-классы для молодых творцов. В Университете креативных индустрий, который находится в финальной стадии строительства, «Легенды» выступят в роли кураторов и наставников профильных направлений.

 

«Таврида» наглядно показывает, что у нас в стране живут самые замечательные люди. От молодёжи идёт невероятная энергия и заряд творчества. Ежегодно молодые люди приезжают на «Тавриду» вдохновлённые и полные желания играть, собирать ансамбли, создавать свою музыку. Искусство объединяет, дает нам веру в то, что мы живем ради будущего поколения, и мы должны сделать так, чтобы те, кто придет нам на смену, сделали все еще лучше»,  сказал в своей благ

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