Игорь Бутман и Владимир Машков — новые «Легенды Тавриды»

«Премия «Легенды Тавриды» демонстрирует доброжелательное отношение между разными поколениями, подчеркивая их плотную взаимосвязь. Эта концепция станет ключевой и в работе Университета креативных индустрий, который совсем скоро откроет свои двери для слушателей. К слову, будущий год объявлен Годом педагога и наставника, и мы с нашими наставниками и по совместительству Легендами уже занимаемся подготовкой авторских программ в Университете, чтобы просвещать и укреплять нашу национальную культуру», – говорит руководитель арт-кластера « саксофонист, продюсер, президент Igor Butman Music Group, народный артист России; – актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист России. На протяжении нескольких лет деятели активно принимают участие в культурных и образовательных проектах «Тавриды», регулярно приезжают на площадку арт-кластера в Крым, где выступают с лекциями и лично проводят мастер-классы для молодых творцов. В Университете креативных индустрий, который находится в финальной стадии строительства, «Легенды» выступят в роли кураторов и наставников профильных направлений.

«Таврида» наглядно показывает, что у нас в стране живут самые замечательные люди. От молодёжи идёт невероятная энергия и заряд творчества. Ежегодно молодые люди приезжают на «Тавриду» вдохновлённые и полные желания играть, собирать ансамбли, создавать свою музыку. Искусство объединяет, дает нам веру в то, что мы живем ради будущего поколения, и мы должны сделать так, чтобы те, кто придет нам на смену, сделали все еще лучше», – сказал в своей благ