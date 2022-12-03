Игра на контрастах: Новая капсула от Le Journal intime Black&White

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime представил новую капсулу Black&White. В ней модели марки можно увидеть в новом прочтении.

Классическое противопоставление в новой капсуле от Le Journal Intime Black&White: теперь тесьма бюстгальтеров VIVIEN, VIKI, трусов LIBERTY и ZOI выглядит более ярко за счет полярности двух цветов – черного и белого. Фирменная резинка изделий в 3 см шириной с контрастным логотипом бренда создает идеальный контакт изделия с телом.

Неизменным у бренда Le Journal Intime остается качество белья и его комфортная посадка. Все модели выполнены из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, подчёркивающего природную красоту и изгибы женского тела. Белье обеспечивает естественную поддержку груди без косточек, плотных чашек и сдавливающих элементов, создавая ощущение свободы.

Капсула Black&White доступна для покупки в онлайн и оффлайн магазинах

бренда.

www.lejournalintime.com