Игра на контрастах: Новая капсула от Le Journal intime Black&White

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime представил новую капсулу Black&White. В ней модели марки можно увидеть в новом прочтении.
Классическое противопоставление в новой капсуле от Le Journal Intime Black&White: теперь тесьма бюстгальтеров VIVIEN, VIKI, трусов LIBERTY и ZOI выглядит более ярко за счет полярности двух цветов – черного и белого. Фирменная резинка изделий в 3 см шириной с контрастным логотипом бренда создает идеальный контакт изделия с телом.
Неизменным у бренда Le Journal Intime остается качество белья и его комфортная посадка. Все модели выполнены из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, подчёркивающего природную красоту и изгибы женского тела. Белье обеспечивает естественную поддержку груди без косточек, плотных чашек и сдавливающих элементов, создавая ощущение свободы.
Капсула Black&White доступна для покупки в онлайн и оффлайн магазинах
бренда.
www.lejournalintime.com
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