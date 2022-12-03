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Софья Румянцева

Игра на контрастах: Новая капсула от Le Journal intime Black&White

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  • 03 Декабря 202218:28

Российский бренд технологичного fashion-белья Le Journal Intime представил новую капсулу Black&White. В ней модели марки можно увидеть в новом прочтении.

 

Классическое противопоставление в новой капсуле от Le Journal Intime Black&White: теперь тесьма бюстгальтеров VIVIEN, VIKI, трусов LIBERTY и ZOI выглядит более ярко за счет полярности двух цветов – черного и белого. Фирменная резинка изделий в 3 см шириной с контрастным логотипом бренда создает идеальный контакт изделия с телом.

 

Неизменным у бренда Le Journal Intime остается качество белья и его комфортная посадка. Все модели выполнены из компрессионного мелкоячеистого сетчатого трикотажа power-net, подчёркивающего природную красоту и изгибы женского тела. Белье обеспечивает естественную поддержку груди без косточек, плотных чашек и сдавливающих элементов, создавая ощущение свободы.

 

Капсула Black&White доступна для покупки в онлайн и оффлайн магазинах

бренда.

 

www.lejournalintime.com

 
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