III Московская Арт Премия

Начался прием заявок на III Московскую Арт Премию. Об условиях и сроках проведения рассказали на пресс-конференции в парке "Зарядье". Московская Арт Премия награждает деятелей современного искусства в пяти номинациях: кино, театр, литература, музыка, изобразительное искусство и архитектура. В каждой номинации – три премии. Призовой фонд составляет 33 миллиона рублей.

В мероприятии приняли участие: директор парка "Зарядье", председатель комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты Москвы Иван Демидов, художественный руководитель театра "Практика", заслуженная артистка РФ Марина Брусникина, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова, арт-менеджер Николай Палажченко, писатель и драматург Дмитрий Данилов,

Премия в области современного искусства «Московская Арт Премия» (Moscow Art Prize) призвана выявить и поощрить авторов уникальных творческих высказываний. Премии присуждаются за выдающийся вклад в развитие культуры и современного искусства: за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения литературы, музыки, театра, кино и изобразительных видов искусства, получившие общественное признание и ставшие явлением культурной жизни Москвы. Москва ценит творческий вклад современных художников, театральных деятелей, литераторов, композиторов, кинематографистов, дизайнеров. Премии адресованы тем, кто в период в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2022 года создал произведения в Москве, о Москве, для Москвы в любом из жанров и направлений современного искусства.