Иконография женщины в предновогодней съемке Tatiana Larina

Умные люди говорят, что тренды — это то, что витает в воздухе. В каждый момент времени существует общая психологическая потребность в цветах и ощущениях, рождающаяся из наших реалий: страхов, радостей, надежд, опасений, актуальных событий...

Планируя фотосессию новогодней капсулы, мы невольно думали о роли женщины в тех непростых и переменчивых реалиях, в которых мы сейчас живем. И вместо радости и легкости предновогодних восторгов родилась тема серьезная и сложная. Мы увидели женщину как икону. Нет, не икону стиля, а олицетворение божественного, как свет, дарящий спасение и надежду.

Приходя в храм, кто-то ищет в ликах святых поддержку, кто-то — ответ на непростые вопросы бытия, кому-то важно ощутить принятие себя вместе со всеми существующими внутри противоречиями. Зачастую за тем же самым обращаются и к женщине. Женщина дает поддержку мужчине, детям, сестре, матери, подруге. Женщина способна принимать, и близким всегда важно ощущать это принятие. Женщина мудра и часто помогает по-иному взглянуть на привычные вещи. Женщина хрупка и слаба, но в этой слабости и отсутствии всемогущества и ощущается ее сила, её стойкость, умение находить свет в темноте, дарить надежду, возрождать, давать жизнь.

На наших кадрах нет икон, но ощущение божественного начала в женщине безусловно присутствует. И не важно, к ассоциациям с какими конкретно божественными практиками ведет визуал. Важен свет от женщины, изменяющий энергию пространства. Именно он стал главным героем этой съемки.

В нашей предновогодней капсуле тема женственности традиционно раскрывается тем, что делает узнаваемыми вещи Tatiana Larina. Струящиеся силуэты со слегка завышеной талией, прямые легкие платья, сложные припыленные цвета природной гаммы, вышивка в стиле белой глади, вышивка по сетке, ручное коклюшечное кружево, тактильно приятные фактуры крепа из смеси шелка и шерсти, нежного кидмохера и кашемира, крешированного прозрачного шелкового шифона и богатство мерцания шелкового бархата. Исключительно натуральные составы тканей — это роскошь, которая также отличает изделия от Tatiana Larina. И это та роскошь, которую женщины должны получать не только к новогодним праздникам, но и каждый день. Ведь в таких тканях, фактурах и силуэтах свет, исходящий от женщины, становится еще более заметным.