Инна Гинкевич: «Красота должна быть естественной»

На протяжении всей своей жизни Инна Гинкевич является образцом элегантности, безупречного вкуса и потрясающего чувства стиля во всём. Прима-балерину ведущих российских театров, директора ГБУ ДО Московская Комплексная спортивная школа олимпийского резерва "Север" департамента спорта города Москвы по праву называют одной из самых красивых российских женщин. Недавно Инна Владимировна отметила свой День рождения, но для неё это лишь новая цифра в паспорте и ещё один важный жизненный рубеж. Инне Гинкевич удаётся выглядеть молодо, но при этом максимально естественно. В этом интервью мы попросили её рассказать о бьюти-лайфхаках по сохранению красоты лица и поддержанию идеальной фигуры, также Инна Владимировна поделилась планами на лето.

Лето в разгаре! Какие планы на самое тёплое время года?

Это лето выдалось очень продуктивным в плане работы: мы запустили летние тренировочные сборы по художественной гимнастике и летние тренировочные сборы по общефизической подготовке для единоборств и других видов спорта. С большим успехом уже прошла первая смена, в которой приняли участие Заслуженная мастер спорта, десятикратная чемпионка мира - Ольга Капранова, Заслуженная мастер спорта, многократная чемпионка мира и Европы -Вера Сесина, мастер сорта международного класса,член сборной команды России, чемпионка России и международных турниров - Скубова Александра и я. Мы волновались, старались всё провести на самом высоком уровне, и у нас получилось. Дети получили огромный опыт от этих летних тренировочных сборов. Лето, в принципе, всегда не только время отдыха, но и возможность исправить ошибки, усовершенствовать мастерство, чтобы прийти к новому сезону в идеальной форме для достижения более высоких спортивных успехов. В таком динамичном графике я с трудом выкроила для себя две недели отпуска, которые проведу с родителями. В этом году было много разных задач, очень редко удавалось видеться с мамой и папой, буду счастлива насладиться общением с близкими во время отпуска.

Вы предпочитаете морской релакс или активный экскурсионный отдых?

После очень активных нагрузок мне, конечно, необходим релакс: море очень много значит в восстановлении, особенно за короткий срок. Хочется полежать, отдохнуть, насладиться умиротворением в компании родных и близких. Главный лейтмотив - выдохнуть, набраться сил от общения с природой. Я визуал, мне очень важно находиться в гармонии с природой и с самой собой.

Вам удаётся выглядеть намного моложе своих лет, но при этом абсолютно естественно. Как часто посещаете косметолога и какие процедуры предпочитаете?

На протяжении двадцати с лишним лет два человека, можно сказать, «ведут» мою красоту: это пластический хирург Тимур Гивиевич Кобулашвили и руководитель клиники эстетической медицины, главный врач-косметолог Мария Ширшакова. Благодаря этим людям мне удаётся выглядеть так, как я выгляжу сейчас. Я очень стараюсь, так как с возрастом происходят определённые изменения, которые надо корректировать. Красота - это постоянная работа над собой!

Как относитесь к пластической хирургии? Не кажется ли вам, что некоторые женщины в погоне за вечной молодостью и сомнительными трендами начинают злоупотреблять услугами хирургов.

Злоупотреблять услугами хирургов не надо: к ним нужно прибегать в том случае, когда другими способами и средствами невозможно исправить то, что вам не нравится. Я считаю, что красота должна быть естественной, а все изменения, которые корректируют ту или иную проблему, должны быть незаметными: в этом и есть профессионализм людей, которые делают нас красивыми.

В домашнем уходе каким продуктам и текстурам отдаёте предпочтение?

Моя кожа склонна к аллергическим реакциям, поэтому я пользуюсь определёнными антиаллергенными продуктами - отдаю предпочтение французской марке Uriage, выпускающей продукты для чувствительной кожи. Я протираю лицо тоником, но никогда не снимаю макияж молочком: его я всегда смываю маслом или пенкой предназначенной для этого. Никогда не использую крем под глазами.

Поделитесь секретами ухода за волосами.

У меня мелирование, нужно следить, чтобы волосы имели здоровый вид. Применяю шампуни для окрашенных волос и два раза в неделю обязательно использую ампулы для роста волос, с профилактическим эффектом. Пристальное внимание уделяю маскам для волос - специально для этой процедуры купила себе термошапочку.

Какие три средства декоративной косметики всегда есть в вашей косметичке?

Пудра, помада и тушь.

Как сказал Кристиан Диор: «Духи — это непревзойденный оттенок женской индивидуальности». Ваши любимые ароматы?

На протяжении длительного времени я постоянно пользовалась одними и теми же духами - «Jo Malone Vintage Gardenia», но, к сожалению, их сняли с производства. Сейчас мои парфюмерные фавориты — «Jo Malone Star Magnolia» и «Do Son Jasmine». Надеюсь, что их не снимут с производства.

Правда или Миф, что балерины постоянно сидят на диетах? Какой у вас стандартный рацион питания?

Балерины всегда следят за своим весом, а бывших балерин не бывает: мой рацион питания с детства и по сей день практически не изменился. Я никогда не завтракаю. Раньше по утрам отдавала предпочтение кофе, сейчас выбираю чай. Первый приём пищи у меня обычно в районе обеда - около 14 часов дня. Фактически, это получается интервальное голодание - шестнадцатичасовой перерыв в приёме пищи. В моём меню нет или почти нет картошки, макарон, хлеба, сахара. Отдаю предпочтение мясу, рыбе, сырам. Мне несложно минимизировать сахар - я не сладкоежка, но я люблю солёное и острое, например, солёные огурцы, конечно, позволяю себе их не каждый день, так как эти продукты задерживают воду.

Если чувствуете, что начали набирать вес, что предпринимаете?

Если ​чувствую, что набираю вес, то на 2-3 дня сажусь на белковую диету Дюкана.

Главный секрет стройности кроется не только в питании, но и в физической активности: движение - это жизнь! И это необязательно должны быть серьёзные спортивные нагрузки: пешие прогулки на свежем воздухе прекрасно поддерживают и физическую форму, и психологический баланс!

Беседовала Бурулева Юлия

Фотографии из личного архива Инны Гинкевич