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SergeyVladimirov

Inna Sigle появилась на обложке FHM Bulgaria

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  • 03 Мая 202308:30

Inna Sigle украсила майскую обложку FHM Bulgaria - журнала, основанного в 1985 году. Девушка выступила не только в роли модели, но также спродюсировала всю фотосессию, поработав с профессионалами мирового уровня.

В роли фотографа выступил Georgy Beregovoy, которому удалось раскрыть на снимках сексуальность молодой и уверенной в себе девушки. Отдельно стоит отметить работу стилистов, которые умело использовали в съемке такие бренды, как Balmain, Mugler, Versace и Moschino Couture. Сделать образы по-настоящему смелыми и особенными помогли вещи из лимитированных коллекций именитых брендов, а также детали, которые были специально сконструированы для модели и подарены ей ее друзьями.

Inna также дала интервью изданию, в котором поделилась своими планами на ближайшее время - девушка планирует развиваться в музыкальной сфере и больше путешествовать. Также она рассказала, почему считает остров Феррадура лучшим местом, в котором она побывала, и на что обращает внимание в поездках. В интервью были затронуты и личные темы - как Inna относится к романтике и каким видит идеального партнера. Модель даже поделилась историей свидания, которое запомнилось ей на всю жизнь. И, конечно же, рассказала о своей работе в качестве главного редактора модного телеканала и своем стиле.

Inna Sigle - топ-модель мирового уровня, телеведущая и главный редактор Fashion TV. За свою модельную карьеру она успешно сотрудничала со многими мировыми брендами, участвовала в модных показах и снималась в рекламных кампаниях в Европе и США.

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