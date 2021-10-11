Инновация от Gillette: новое поколение бритв для максимально гладкого бритья

Этой осенью бренд Gillette, мировой эксперт в области ухода для мужчин, представляет самое глобальное и инновационное обновление всего портфолио бритв со сменными кассетами.

Уже 120 лет бренд Gillette — один из лидеров инноваций в области ухода для мужчин — предлагает исключительные продукты, обеспечивающие идеально гладкое бритье и помогающие чувствовать себя уверенно на пути к лучшей версии себя. Этой осенью Gillette воплотил свои последние разработки в бритвах семейства Fusion5, Mach3 и SkinGuard, чтобы обеспечить миллионам мужчин по всему миру максимальный комфорт во время бритья и подарить им уверенность в себе и своей внешности.

Главным героем нового поколения бритв Gillette стал флагман Gillette ProGlide с технологией FlexBall — самая точная бритва Gillette, которая с легкостью обрабатывает даже самые сложные участки на лице, сбривая буквально каждый волосок. Технология FlexBall — это революционный шарнир между рукояткой бритвы и лезвием. Подвижный, как запястье, он помогает кассете подстраиваться под контуры лица, позволяя лезвию оставаться в максимально близком контакте с кожей во время бритья.

При разработке инновации эксперты Gillette изучили процесс бритья под микроскопом. В результате Gillette ProGlide получил пять тонких экстраострых лезвий с усовершенствованным углеродным покрытием с низким сопротивлением и прогрессивной геометрией, которые сбривают щетину без малейшего усилия.

Инновационный микрогребень, интегрированный в конструкцию кассеты Gillette ProGlide, приподнимает и направляет волосы к лезвиям для более гладкого бритья, а также равномерно распределяет давление, исходящее от руки на кожу лица. Обновленная эргономичная ручка, обеспечивающая удобный захват для лучшего контроля, обрела стильный лаконичный дизайн в матово-черных тонах с серебром и ярким оранжевым акцентом.

«История Gillette — это история неустанного стремления к совершенству. За каждым продуктом Gillette стоят годы научной работы, новое поколение бритв Gillette – не исключение. Ученые нашего исследовательского центра проводят тысячи испытаний разрабатывают технологичные решения, прежде чем внедрить инновацию на рынок, — комментирует новость Роман Медведев, вице-президент категории средств для бритья P&G в Восточной Европе. — Миллионы мужчин во всем мире выбирают Gillette, потому что мы взяли на себя заботу о ежедневной рутине и делаем мужской уход за собой максимально простым и комфортным. Задача нашего бренда – сделать так, чтобы процесс бритья приносил только удовольствие, и позволить своим пользователям сфокусироваться на том, что действительно имеет значение».