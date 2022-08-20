Иринджан: Богатством России считаю многонациональный народ

Талантливая певица, многогранный поэт, гипнолог, эффектная модель, политик и общественный деятель.

В творческом багаже Иринджан 5 авторских книг, музыкальные клипы и альбомы, один из которых полностью состоит из Мантр. Иринджан является генеральным продюсером международного конкурса красоты «Сокровище Этники», организует фестивали культуры и искусства, является членом Союза писателей России и членом Союза журналистов России, имеет звание «Почётный творческий деятель РФ», «Миссис Калмыкия-2015», является победителем конкурса «Московская красавица-2015» (номинация «Миссис Калмыкия») и международного конкурса красоты во Вьетнаме.

Когда Вы обнаружили у себя творческие способности?

Творческая деятельность: пение, сложение стихов и вхождение в роль у меня как способность врожденная – это то, чем я занималась с того детского момента, когда появилась некая осознанность личности.

Интересно было бы узнать, чем еще Вы занимаетесь помимо творческой деятельности

Занимаюсь медитацией с 2003 года, изучаю техники НЛП программирования и гипноза, прошла обучение в шаолиньской китайской школе Чжун Юань цигун , мастера Сюй Минтана. Мне интересно развиваться в этих направлениях, тем более что один из сыновей болен с рождения и для помощи ему я проходила разные методики исцеления его проблемы со здоровьем. Очень люблю восточную медицину. Там все построено на самоисцеление организма, расслабление и гармонизации элементов. Практически можно запрограммировать человека на выздоровление очень легко.

Очень увлекательно! Расскажите подробнее про свой дар исцеления

В своё время исцеляла себя от многого. Мне повезло – способности к этому проявились. Приведу пример: у меня врожденные пороки сердца. Детей я рожала в специализированном кардио-роддоме. Мне под расписками о том, что я самостоятельно принимаю решение родить детей и отказываюсь от вмешательств(абортов) разрешали носить и рожать их. Кардиологи всегда предупреждали о возможном летальном исходе во время родов, но как видите, я жива. Позитивное отношение к жизни и основы альфа-медитаций помогают мне и моей семье всегда и во всем.

А как насчет активного времяпровождения?

Люблю экстремальные виды деятельности: летать на лайнерах , путешествовать за рулем в дикие места и на далёкие расстояния. Постоянно путешествую.

Наверное, у Вас много друзей по всему миру?

У меня есть ученики и друзья в разных уголках планеты: езжу к ним по приглашению и сорадуюсь их духовному развитию. В Крыму у меня есть очень талантливая директор продюсер Светлана Волгина. Эзотерик и хороший человек. Организовывает мне и моему учителю Геннадию Гончарову (Московская школа гипноза) семинары и концерты. В Якутии, Бурятии, Екатеринбурге, на Дальнем Востоке, Сибири, Карелии, В ЮФО постоянно встречаюсь с учениками. Их духовное восприятие меня как певицы и мастера медитаций очень радует меня и направляет постоянно повышать квалификацию и обучаться всегда новому.

Не против, если затронем очень щепетильную тему религии? К какому вероисповеданию себя относите?

В Москве я крестилась и получила православное имя, моим духовным отцом первым, с которым советовалась стал батюшка Илий Ноздрин. Я верю в то, что Бог есть любовь. Это главная истина. Я не стану утверждать, что система догм и религий у всех народов имеет одну и ту же платформу, но лично мне удаётся совмещать в своём духовном развитии Культуры религии мира. Я и православная, и буддистка, и мусульманские, тюркские корни у меня также присутствуют. Богатая генетика позволяет мне гармонично сочетать в жизни духовные практики разных религиозных культур.

Думаю, многим будет интересно узнать о Вашей личной жизни. Приоткроете завесу тайны?

Сейчас я наконец-то осознанно понимаю партнёрство и науку отношений. В жизни у меня была реализована настоящая любовь трижды. Как поэтесса я очень счастлива, когда влюблена, когда любовь к мужчине, как тончайшая энергия, живая и священная.

Личная жизнь становилась когда-нибудь достоянием общественности?

Я много лет была притчей во языцех в своём народе из-за громких скандалов после развода с мужем, который был руководящим чиновником в госструктурах правительства республики. Пять лет судебных разбирательств из-за порядка общения с двойняшками. Было много травм психологических и даже криминальных драм. Я не исполняла решение суда и не отдавала детей бывшему супругу, постоянно переезжала, скрывалась и платила штрафы за неисполнение закона. Детей у меня однажды он все же забрал и с ними я была в разлуке полтора года. Это было очень сложно как для меня, так и для них. И как оказалось, для их отца, который вернул мне детей и с тех пор мы живем с ними в Москве, где они родились и закончили школу. В нашей истории нет виноватых и злодеек. Просто таким образом сложилась судьба.

С нынешним взглядом на эту ситуацию не поступили бы иначе?

Сейчас, оглядываясь назад, уверена, что поступила бы точно так же. На первом месте у меня всегда были и остаются семейные ценности. Я самоотверженная и ответственная мама. Предпочитаю одиночество бурным личным отношениям, тем более что сублимирую сексуальную энергию в творческую и духовную. После развода так и не решалась на настоящие брачные отношения довольно долгое время.

Но потом все же решились вновь соединить себя узами брака?

Да, в 2019 году. Это был короткий брак. Знаете, это было необъяснимое компромиссное решение с моей стороны. Мужчина на грани отчаяния звонил мне долгое время и угрожал покончить жизнь самоубийством, если я не стану его женой. В общем, история грустная. Но я откликнулась и пошла замуж. Возможно, я переступила через человеческие законы и приняла решение исходя не из чувства, а желания помочь человеку, которому была необходима медицинская помощь, но не моя. Однако супружеская жизнь продлилась несколько месяцев. И после расставания муж все же покончил с собой. В ту же ночь. Конечно, эта тема до сих пор болит. Но после этого я закрыла тему создания брака.

Как после таких историй Вы остаетесь таким же открытым человеком с любовью в сердце?

В большей степени меня воспитали жизнь и ее наука. Я не прилежная ученица. Постоянно ходила по граблям опыта, пока не научилась тонко чувствовать. Ничто не заставит меня закрыть сердце. Я верю в людей, в добро и в мечты.

На сцене мне безусловно помогает сонастройка с аудиторией, энергии любви и гармонии, медитативное состояние расслабления.

Видите ли Вы себя в другой, не творческой профессии?

Считаю себя счастливым и богатым человеком. Жизнь дарит новые задачи и программы. Теперь занимаюсь дипломатией и политикой. Это безусловно сложно в новом времени и изменённом порядке.

Интересно, в каком направлении двигаетесь?

Представляю Государственную Думу РФ, Депутата Ивана Михайловича ,депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Комитета ГД ФС РФ по культуре, он является настоящим патриотом России, учёный, военный, талантливейший историк культуролог.

Иван Михайлович много сделал и делает для развития духовности и просвещения молодежи, является меценатом, продюсирует много творческих проектов.

Расскажите творческих проектах.

В этом году, к примеру провели ряд интересных встреч, летом провели Дни Культуры Республики Калмыкия и выставку калмыцких гениальных художников на ВДНХ в павильоне «Ля Атмосфера», где Иван Мусатов оказал поддержку и помог с организацией мероприятий в рамках Фестиваля Дружбы народов РФ. На закрытом превью показа картин присутствовали гости из Постпредства Калмыкии, оказавшие поддержку в проведении банкета и открытия выставки картин, многие известные коллекционеры, представители Министерств, Мэрии столицы и Минобороны РФ.

Даже в политике Вы неразрывно связаны с творчеством и искусством.

Искусство прекрасный проводник идей в умы людей и в этом отношении Арт-проекты и картины прогрессивных художников произвели настоящую революцию.

А какие планы на ближайшее время в Вашей политической деятельности?

Сентябрь начнём с творческих проектов в духовном центре и концертном зале «Шамбала» на Таганской, где я веду прием два раза в неделю.

24 сентября состоится Фестиваль национальных культур РФ «Сокровище Этники», где будут представлены этнические песни славян, тюркско-монгольских и др. народов нашей страны. Идеология мероприятия – развитие гармоничных отношений и изучение истоков своих генетических корней.

Считаю настоящим богатством России многонациональный народ и с большим энтузиазмом работаю над фестивалями культур народов нашей родины.

В творчестве предвидятся новые проекты? Слышала о Ваших взаимодействиях с Игорем Тальковым

Игорь Тальков младший талантливый рок-музыкант и композитор, очень интересный человек, философ и духовный практик, его отношение к родине, гуманизм и Вера в Божественную структуру личности меня восхищает. Стихи Игоря о любви и познании Бога, о единстве всех народов очень близки мне. Записываем музыкальный проект в его студии звукозаписи на Белорусской, где Игорь сейчас восстанавливает музей отца. Музей Игоря Талькова, известного музыканта, будет в центре на Белорусской. Надеюсь, это произойдёт в ближайшие месяцы. В данное время идут переговоры о кинопроектах с атаманом Москвы Андреем Овчинниковым. Сняли тизер о Донском казачестве с Любшиным Станиславом, Маратом Башаровым и другими актерами. Меня пригласили поучаствовать в проекте и в качестве актрисы. Мои предки по линии отца донские казаки. И безусловно, вдохновлена этим предложением . К участию в проекте приглашён и Стивен Сигал, как известно общественности, получивший посвящение в казачество.