Историю создания балета «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева представят 13 мая в РГДБ

13 мая в 15.00 на сцене концертного зала Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) в рамках фестиваля «Балетные истории: русская классика» будет представлена арт-постановка, посвященная истории создания одного из самых знаменитых балетов Сергея Прокофьева - «Ромео и Джульетта». Организатором фестиваля выступает фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с РГДБ и Мастерской балета Егора Симачева при поддержке Гранта Мэра Москвы.

Балет по мотивам трагедии Шекспира был создан Сергеем Прокофьевым в 1935 году, а премьера балета в постановке Леонида Лавровского состоялась 11 января 1940 года на сцене Кировского театра (ныне Мариинский театр в Санкт-Петербурге) с Галиной Улановой и Константином Сергеевым в главных ролях. Многие называли музыку Прокофьева нетанцевальной, сложной для пластической интерпретации, однако сегодня балет «Ромео и Джульетта» является эталоном и одним из самых популярных балетов в мире.

Историю создания балета «Ромео и Джульетта» представят юные и профессиональные артисты под управлением режиссера-постановщика Фестиваля, артиста Большого театра Егора Симачева, который выступит в роли композитора Сергея Прокофьева.

А в роли великого балетмейстера выступит его внук - Леонид Лавровский-Гарсиа - режиссер, педагог, генеральный продюсер творческого объединения «Lavrovskylab - art company», а в образе Галины Улановой выступит Наталия Лавровская (Ефремова), актриса, педагог, руководитель хореографического училища (колледжа) «Лаборатории Лавровских».

Почетный гость спектакля - Михаил Леонидович Лавровский, сын Леонида Лавровского, хореограф, педагог, народный артист СССР, член жюри национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Перед спектаклем юные посетители детской библиотеки смогут принять участие в мастер-классе по балету, а после спектакля все зрители примут участие в интерактивной викторине на тему балетов Фестиваля и самые эрудированные получат от фонда призы и подарки.

Прямая трансляция спектакля будет представлена на сайте музыкальноепутешествие.рф, а также на сайте культура.рф

Вход на спектакль бесплатный, по предварительной регистрации. Регистрация на спектакль открывается с 3 мая 2023 года

https://fedorovafond.timepad.ru/event/2379832/