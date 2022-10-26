itel Vision 3 Plus: смартфон с широким дисплеем, приятным дизайном и мощной батареей

Выбор бюджетного смартфона зачастую оказывается не менее проблематичным, чем выбор флагмана. Нужно найти девайс, у которого не будет характерных для сегмента болячек, и который при этом будет адекватно соответствовать повседневным запросам.

Vision 3 Plus – удачный компромиссный аппарат с привлекательным дизайном, неплохой производительностью, а также отличной батареей и большим экраном с повышенной частотой обновления.

При распаковке смартфона сразу заметно его визуальное исполнение. Матовый корпус девайса покрыт текстурированным пластиком, на котором не бросаются в глаза отпечатки и царапины, а по задней спинке проходят вертикальные металлические полосы. На выбор доступно три цветовых исполнения – черное, синее и пастельное зеленое. Кроме того, вместе со смартфоном поставляется защитный чехол.

6,8” дисплей Vision 3 Plus занимает 90% фронтальной поверхности аппарата. Помимо внушительного размера и достаточно высокого разрешения HD+ 1640x720, удивляет необычная для этого ценового сегмента частота обновления 90 Гц (против стандартных 60). Это особенно заметно при просмотре видео, да и при переключении окон браузера или приложений, при котором так же смягчаются переходы. IPS-матрица обеспечивает приличную цветопередачу, насыщенность цветов и яркость, хотя на солнце изображение несколько выцветает.

Самая впечатляющая характеристика смартфона – емкий 6000 мАч аккумулятор, который, вдобавок, быстро заряжается. Полного запаса батареи хватает на 32 часа непрерывного телефонного разговора или 22 часа просмотра видео, а за 10 минут он заряжается достаточно, чтобы проговорить на протяжении 3.5 часов. Способствуют этому и программные средства – система AI Power Master Management контролирует эффективность энергопотребления.

Производительность у Vision 3 Plus нельзя назвать выдающейся, но и откровенных просадок тоже нет. На нем вполне бодро работает сразу несколько приложений в режиме многозадачности – восьмиядерный процессор Unisoc T606 и 4 Гб оперативной памяти предотвращают тормоза и подвисания. В качестве графического ускорителя на девайсе установлен Mali-G57 – для большинства игр кроме монстров вроде Genshin Impact этого хватает, чтобы спокойно играть на средних настройках графики. 64 Гб встроенной памяти можно расширить за счет карты памяти micro SD.

Двойная основная камера Vision 3 Plus с разрешением 13 Мп и фронтальная камера на 5 Мп достойно тянут съемку в хорошем освещении – в подходящих условиях получаются качественные снимки с корректной цветопередачей и нормальной резкостью. Хуже обстоят дела со съемкой в сумраке – в какой-то мере положение исправляет HDR, но не полностью. Зато у фронтальной камеры есть несколько программных режимов, включая бьютификацию, которая убирает с лица мелкие изъяны.

В качестве операционной системы на Vision 3 Plus установлена фирменная itel OS на базе Android 11 – из отличительных черт у неё есть умная функция сигнализации, которая предотвращает попытки кражи, а также функция родительского контроля за длительностью игр, что пригодится тем, кто покупает смартфон для детей.

В целом, Vision 3 Plus – эффективный и сбалансированный аппарат, в котором правильные приоритеты позволили уравновесить доступную цену с приличными показателями, удовлетворяющими базовые потребности пользователя. В чем-то он выходит за эти пределы – в частности, в том, что касается батареи и качества дисплея, и в сумме предлагает весьма положительный пользовательский опыт.