Итоги международного конкурса красоты "Мисс Дубай 2021" прошедшего в Эмиратах

В конце осени экспертное жюри подвело итоги соревнования красавиц из разных стран на международном и одном их самых престижных конкурсов красоты - «Мисс Дубай– 2021». Конкурс проходил в Toda Theatre, напротив легендарного отеля "Парус" (Burj Al Arab).
В финал вошли 10 участниц, пройдя предварительный строгий кастинг и тщательную подготовку длительностью в целый год!
Жюри оценивало лучших по результатам нескольких этапов конкурса: визитка, домашнее задание и эрудиция. По словам организаторов мероприятия, представителей агентства «IRBIS MEDIA GROUP», престижные международные титулы впервые в этом году разделились по двум категориям: "мисс" и "миссис".
А судьи кто? В состав почетного жюри вошли в том числе и представители Российского бомонда: топовый стилист Эльвира Янковская и дизайнер Доменика Лав.
Ведущими проекта в этом году выступили Иван Ирбис и Жанна Тайбулатова, которая удостоилась отдельного титула в рамках конкурса – Мисс Дубай – 2021 «Emirates», а церемонию награждения и коронацию провела Анна Мурашова, обладательница титула «Мисс Федерация – 2021».
Официальные партнеры мероприятия: сеть офтальмологических клиник 3Z, центр квантовой психологии System, коллекция платьев из янтаря «Тысяча и одна ночь», коллекция эксклюзивных духов от Майи Брю, телеканал World Fashion Channel и центр идеального омоложения «Против правил».
В этом году, престижные короны и титулы распределились следующим образом:
Миссис Дубай – 2021 «Гран-при» – Евгения Иванова
Миссис Дубай – 2021 – Оксана Гордюшкина
Вице Миссис Дубай – 2021– Глория Даудова
2-ая Вице Миссис Дубай – 2021 –Агата Гришакина
Мисс Дубай – 2021 «Гран-при» – Лаура Жангазина
Мисс Дубай – 2021 – Акбота Хакимова
Вице Мисс Дубай 2021 – Элизабет Крайнова
2-ая Вице Мисс Дубай– 2021 – Венера Биришева
Мисс Дубай – 2021 «Jumeirah» – Анастасия Агатова
Мисс Дубай – 2021 «Marina» – Бони Болмат
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