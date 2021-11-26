Итоги международного конкурса красоты "Мисс Дубай 2021" прошедшего в Эмиратах

В конце осени экспертное жюри подвело итоги соревнования красавиц из разных стран на международном и одном их самых престижных конкурсов красоты - «Мисс Дубай– 2021». Конкурс проходил в Toda Theatre, напротив легендарного отеля "Парус" (Burj Al Arab).

В финал вошли 10 участниц, пройдя предварительный строгий кастинг и тщательную подготовку длительностью в целый год!

Жюри оценивало лучших по результатам нескольких этапов конкурса: визитка, домашнее задание и эрудиция. По словам организаторов мероприятия, представителей агентства «IRBIS MEDIA GROUP», престижные международные титулы впервые в этом году разделились по двум категориям: "мисс" и "миссис".

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А судьи кто? В состав почетного жюри вошли в том числе и представители Российского бомонда: топовый стилист Эльвира Янковская и дизайнер Доменика Лав.

Ведущими проекта в этом году выступили Иван Ирбис и Жанна Тайбулатова, которая удостоилась отдельного титула в рамках конкурса – Мисс Дубай – 2021 «Emirates», а церемонию награждения и коронацию провела Анна Мурашова, обладательница титула «Мисс Федерация – 2021».

Официальные партнеры мероприятия: сеть офтальмологических клиник 3Z, центр квантовой психологии System, коллекция платьев из янтаря «Тысяча и одна ночь», коллекция эксклюзивных духов от Майи Брю, телеканал World Fashion Channel и центр идеального омоложения «Против правил».

В этом году, престижные короны и титулы распределились следующим образом:

Миссис Дубай – 2021 «Гран-при» – Евгения Иванова

Миссис Дубай – 2021 – Оксана Гордюшкина

Вице Миссис Дубай – 2021– Глория Даудова

2-ая Вице Миссис Дубай – 2021 –Агата Гришакина

Мисс Дубай – 2021 «Гран-при» – Лаура Жангазина

Мисс Дубай – 2021 – Акбота Хакимова

Вице Мисс Дубай 2021 – Элизабет Крайнова

2-ая Вице Мисс Дубай– 2021 – Венера Биришева

Мисс Дубай – 2021 «Jumeirah» – Анастасия Агатова

Мисс Дубай – 2021 «Marina» – Бони Болмат