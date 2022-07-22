John Lobb представляет новые лоферы Lopez

Лоферы Lopez облегченной конструкции из оленьей кожи классического силуэта.

Сезонная интерпретация культовой модели John Lobb.

Приобрести данную модель можно в монобрендовом бутике John Lobb в ГУМе или в сети мультибрендовых магазинов St-James.