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John Lobb представляет новые лоферы Lopez

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  • 22 Июля 202211:15

Лоферы Lopez облегченной конструкции из оленьей кожи классического силуэта.

Сезонная интерпретация культовой модели John Lobb.

Приобрести данную модель можно в монобрендовом бутике John Lobb в ГУМе или в сети мультибрендовых магазинов St-James.

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