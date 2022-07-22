John Lobb представляет новые лоферы Lopez

Лоферы Lopez облегченной конструкции из оленьей кожи классического силуэта.
Сезонная интерпретация культовой модели John Lobb.
Приобрести данную модель можно в монобрендовом бутике John Lobb в ГУМе или в сети мультибрендовых магазинов St-James.
Лоферы Lopez облегченной конструкции из оленьей кожи классического силуэта.
Сезонная интерпретация культовой модели John Lobb.
Приобрести данную модель можно в монобрендовом бутике John Lobb в ГУМе или в сети мультибрендовых магазинов St-James.
У вас еще нет логина? Зарегистрируйтесь!
Уже есть логин? Войти
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.