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Juicy Couture представляет новую коллекцию "WILD"

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  • 12 Ноября 202300:14

Juicy Couture с гордостью представляют свою последнюю рекламную кампанию для 
Осенней коллекции. Коллекция под названием ‘Wild’ создана фотографом Чарли Гейтсом прославляя дух
Западной Америки и немного дикую и непримиримую позицию женщины от Juicy Couture.

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