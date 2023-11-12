Juicy Couture представляет новую коллекцию "WILD"

Juicy Couture с гордостью представляют свою последнюю рекламную кампанию для

Осенней коллекции. Коллекция под названием ‘Wild’ создана фотографом Чарли Гейтсом прославляя дух

Западной Америки и немного дикую и непримиримую позицию женщины от Juicy Couture.