К обладателям международной премии NUMBER ONE AWARD в этом году присоединились Стычкин, Судзиловская, Грымов и Макеева
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08 Октября 202114:32
Это ежегодная церемония награждения в сферах крупного, малого, среднего бизнеса, индустрии красоты, моды и искусства. В рамках премии также пройдет вручения специальных номинаций Lady Number one – эти титулы и короны также ежегодно вручается самым ярким, успешным и талантливым девушкам России. Основателями и учредителями премии «Number one awards», являются Алена Ушакова и Юлия Панченко.
Звездными гостями и номинантами премии уже становились: Григорий Лепс, Ираклий, иллюзионисты братья Сафроновы, Никас Сафронов, актриса Екатерина Гусева, актер и певец Гоша Куценко и другие. В этом году список номинантов возглавили Евгений Стычкин («Киноперсона года»), Юрий Грымов («Режиссер года», Анастасия Макеева («Лучшая актриса мюзиклов», Кирилл Андреев («Голос поколений»), Анна Чапман («Телеведущая года»), Олеся Судзиловская («Актриса года»), Екатерина Гордон («Правозащитник года»), Юрий Левитас («Лучший start up - foodtech-проект «Free company») и еще 100 лауреатов из различных регионов России. Они были награждены кубками, дипломами и званием «№1» в своей категории, которое закрепилось за ними на целый год. Номинантов поддержали и другие звездные гости Тим Иванов, Ирина Тонева, Алексей Лысенков, Мария Кохно, Анастасия Годунова, Алена Кравец, Адам (Танцы на ТНТ), Эвелина Бледанс, Саша Чест и другие.
Лицом премии стала дизайнер бренда Labba.clo Алина Фалеева, в рамках мероприятия прошел показ ее коллекции, в котором было были задействованы более 40 профессиональных моделей. Детским лицом Премии стала известный блогер Леди Диана, которая презентовала гостям свой новый клип. Так же в рамках премии прошел финал Всероссийского конкурса красоты «Леди №1», где за главную корону боролись 20 красавиц. Победительницей конкурса в категории «Miss» стала Мария Масленникова из Москвы, в категории «Мissis» Алина Киселева из Самары.
Уникальные виды столицы с высоты 333 метра, изысканные блюда, эксклюзивные напитки, прекрасные концертные номера и теплая дружеская атмосфера самый высокой event-площадки Европы «90 этаж» впечатлили всех, без исключения. Главным партнером премии выступали компания «Хлебосольное подворье Григория Лепса», гостей баловали самыми вкусными макарони ручной работы от компании «Macaronika», деликатесами от «Мясницкого ряда», а также подарками от бренда японской профессиональной косметики для волос DEMI и бренда BB ONE, наборами от косметической компании "Лошадиная сила" и компании YAMAGUCHI.
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