Как четверо друзей из Омска презентовали собственный лейбл SPACE BASE в московском IZI CLUB

В волшебную дату 22.12.2022 в московском IZI CLUB произошло предновогоднее чудо музыкальной индустрии! Состоялась презентация лейбла SPACE BASE от основателя крупнейшей студии звукозаписи в СНГ. Репортаж о том, как четыре друга из Омска собрали в московском клубе начинающих и популярных артистов и презентовали свой творческий тандем!

2022 год порадовал нас громкими новогодними премьерами! Большой зал московского клуба, яркие лазеры, световые эффекты, стробоскопы, динамичная музыка, а также люди, которых объединяет любовь к музыке — именно так началась презентация лейбла SPACE BASE! Ребята собрали звездных диджеев, начинающих и уже популярных исполнителей и просто ценителей музыки в одном месте, чтобы устроить настоящее шоу!

«Я выступала в самом начале мероприятия и открывала этот вечер. Хочу отметить, что все гости принимали тепло и поддерживали каждого, кто выходит на сцену! Если говорить об атмосфере и о самом лейбле: тут такая хип-хоп и реп тусовка с крутыми реперскими интеграциями с возможностью роста исполнителей!» — делится впечатлениями после выступления певица Только Настя @tolko_nastya

В зале IZI CLUB не переставала звучать музыка и громкие биты. Артисты один за другим выходили на сцену и раскачивали гостей выступлениями. Многие исполняли уже нашумевшие композиции, а кто-то решил украсить вечер исполнением еще не вышедших хитов!

«Сегодня я выступал с певицей Ракуной, мы презентовали новый трек, который выйдет в 2023 году! И хочу сказать, что ребята не просто так назвали свой тандем SPACE BASE, потому что, попав на презентацию лейбла, ты действительно чувствуешь себя, как в космосе», — комментирует саундпродюсер, сонграйтер и артист Олег АЙКЬЮ @iqverov

Одними из самых ожидаемым моментов всего вечера были выступления самих участников лейбла. В музыкальный коллектив входят четыре артиста — четыре лучших друга. Каждый творит в своем направлении, у всех разный и индивидуальный подход к музыке. Ребята начали свой путь со студии звукозаписи, которая на сегодняшний день является одной их самых крупнейших студий в СНГ. Но любая длинная история начинается с чего-то малого. О том, как зародился творческий тандем, рассказал его основатель Иван Журавлев @juravlevivan:

«Мне было 16 лет, я уже тогда мечтал открыть свою студию звукозаписи. И даже название будущей студии и нашего лейбла родилось тогда, десять лет назад. Мне нравилось все, что связано с космосом, потому что он меня вдохновлял, вот я и придумал первую часть названия — SPACE. А мой друг дополнил, и получилось такое созвучие — SPACE BASE. Только название мы придумали, а самой студии тогда еще не было… Вот я и поставил первую цель — накопить на свой первый профессиональный микрофон! Я пошел на улицу раздавать листовки. Поднакопив, я уже начал принимать артистов у себя дома, ну а потом дело пошло в гору! Я расширялся и открыл студию звукозаписи в Омске, записывал артистов и развивался. В Омске же я нашел свою команду, своих лучших друзей, с которыми сейчас занимаемся одним общим делом! Развиваем студию звукозаписи, музыкальный магазин и сегодня презентовали наш музыкальный лейбл! Никакое дело не может существовать без хорошей команды! Материальные ценности никогда не будут продвигать тебя. Всем движет только искренность и огромное желание, которое должно идти от души!»

Именно так началась история лейбла, который сегодня презентовали на топовой площадке Москвы. Есть множество талантливых людей, которые также хотят начать свое продвижение в индустрии музыки, и команда SPACE BASE в этот вечер осуществила мечту одного из них! Состоялся розыгрыш продюсирования исполнителя под ключ от команды SPACE BASE. Генератором случайных чисел был выбран счастливчик, который вот-вот начнет сотрудничество с тандемом!

Начало творческого пути — самое сложное время в жизни любого артиста. Один из участников лейбла Максим VIBEME @mvibeme поделился советом для тех, кто только начинает свой путь в сфере музыки:

«Начинающим исполнителям я желаю большого терпения! Творчество, особенно продюсирование, — это стресс и огромнейшая ответственность, потому что все зависит только от одного человека. Главное — верить».

SPACE BASE — с английского переводится, как космическая база. И в этот вечер команде лейбла действительно удалось создать космическую атмосферу! Тандем смело заявил о себе и помог всем гостям отправится в путешествие по миру музыки. В 2023 от лейбла ждем новых хитов, масштабных интеграций и продолжения путешествия по космическому и увлекательному миру музыки!

Автор: Анастасия Цедякова, журнал Melon Rich

Фотограф: Артём Савиных