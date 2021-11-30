Как прошло торжественное открытие сезона ГУМ-Каток 2021/2022

Для миллионов россиян волшебство зимней сказки начинается с красочных украшений на главной площади столицы: с тысячи огней фасадов ГУМа, новогодней музыки на ГУМ-Катке и праздничной суеты традиционной ГУМ-Ярмарки на Красной площади. Главный каток страны на Красной площади и ГУМ-Ярмарка открылись по расписанию!

28 ноября, в Москве прошла церемония открытия ГУМ-Катка на Красной площади. Знаменитый каток в этом году встречает свой уже 16-ый сезон, чтобы дарить москвичам и гостям столицы самое праздничное настроение. Где зимой можно провести время активно, весело, а самое главное, с пользой для здоровья? Конечно же, на ГУМ-Катке.

В воскресный вечер на ГУМ-Катке случилось настоящее торжество – под сияющими фасадами ГУМа собралось множество друзей и членов семьи Bosco Family, чтобы открыть зимний сезон и зарядиться праздничным зимним настроением. Мероприятие посетили Дмитрий Песков, Владимир Познер, Ксения Собчак, Андрей Малахов, Ингеборга Дапкунайте, Полина Аскери, Алла Михеева, Ирина Слуцкая, Юлия Савичева, Алена Водонаева, Влад Лисовец, Андрей Бурковский, Елена Кулецкая, Янина Студилина, Айза Долматова, Агата Муцениеце, Светлана Кузнецова, Алла Довлатова, Игорь Бутман, Юлия Барановская, Алексей Яшин, Ирина Йовович и другие.

Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-Катка знаменитая фигуристка Татьяна Навка представила фрагмент своего нового балета на льду «Лебединое озеро», мировая премьера которого состоится во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве 25 декабря. Вместе с Татьяной Навкой на лед вышли двукратный победитель Чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышёв и многократная чемпионка Литвы, призер чемпионатов Европы и мира в танцах на льду Маргарита Дробязко.

«Стало доброй традицией показывать на ГУМ-катке фрагменты из наших новых шоу. Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье, особенно в окружении лучших фигуристов мира. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все испытываем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство! ГУМ, Красная площадь, мороженое, куранты, прекрасная ярмарка, где можно прокатиться на аттракционах и каруселях. Это действительно сказка наяву!» — поделилась Татьяна Навка.

После шоу прозвучало приглашение выйти на лед ГУМ-Катка для светских катаний, в которых приняли участие более 30 звездных гостей, таких как Юлия Пересильд, Ксения Бородина, Дмитрий Соловьев, Максим Траньков, Татьяна Волосожар, Анна Снаткина, Елена Веснина, Елена Дементьева, Албена Денкова и Максим Ставиский, Александр Энберт и другие. Все участники светских катаний были экипированы в новую зимнюю коллекцию Bosco Sport&Fresh 21-22. Светский променад проходил под живое выступление певицы Алены Долбик-Воробей. Лед хрустел под коньками, громко звучала веселая музыка, а щеки гостей наливались ярким румянцем!