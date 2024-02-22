Работая над качеством и здоровьем кожи, мы, как правило, делаем упор на косметологические процедуры и косметику. И очень часто забываем, что ее состояние напрямую зависит от нашего психоэмоционального состояния. Мы поговорили с Самойловой Майей Валерьевной, врачом-дерматовенерологом, косметологом клиники эстетической медицины и косметологии TORI о том, как стресс влияет на нашу кожу.

«Острый и хронический стресс, некачественный сон оказывают значимое влияние на кожу и ускоряют ее старение. Эти факторы способствуют выработке гормонов стресса: кортизол, адреналин, норадреналин. Они приводят к изменениям в работе клеток всего организма и непосредственно самой кожи. Кратковременный стресс полезен, он побуждает наш организм к адаптации. Но ежедневный, хронический стресс приводит к растрачиванию ресурсов и сбою в работе внутренних органов и систем», - рассказывает Майя Валерьевна Самойлова.

Прямое влияние гормонов стресса на кожу выражается следующим образом:

1. Подавление работы большинства иммунных клеток, что приводит к появлению различных высыпаний, угревой болезни.

2. Блокировка выработки липидов эпидермиса, что приводит к трансэпидермальной потере воды, появлению сухости и раздражения.

3. Подавление образования провоспалительных цитокинов, необходимых для восстановления кожи. Это приводит к нарушению заживления ран.

4. Повышение уровня гормонов стресса приводит к повышению андрогенов, который усиливает секрецию сальных желез. Это приводит к обострению акне и себорейного дерматита.

5. Повышение уровня провоспалительных цитокинов приводит к обострению хронических дерматозов (акне, розацеа, псориаз, атопический дерматит и др.), - объясняет Майя Валерьевна Самойлова, врач-дерматовенеролог, косметолог клиники эстетической медицины и косметологии TORI.

Стресс может влиять на кожу и опосредованно:

- Стресс снижает кислотность желудка и замедляет работу кишечника. Это приводит к нарушению усвоения белка и других полезных микроэлементов и витаминов. Нарушается микрофлора кишечника, что в свою очередь нарушает синтез коллагена, приводит к снижению тонуса кожи, образованию морщин, обострению инфекционных и всех других заболеваний, к которым мы предрасположены.

- Хронический стресс может привести к исулинорезистентности и повышению уровня сахара в крови. А это приводит к процессам гликации коллагена кожи и сосудов (сахар встраивается в структуру коллагена и нарушает его), что делает кожу менее эластичной и появляются морщины. При стрессе также происходит спазм переферических сосудов и исчезновение клеток, которые вырабатывают меланин, что приводит к выпадению волос и появлению седины.»

В следующей публикации мы расскажем, какие процедуры рекомендованы для кожи «в стрессе» и как помочь ее обладательнице. С другими интересными и полезными материалами можно самостоятельно знакомиться на сайте TORI http://toriclinic.ru/