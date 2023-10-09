Как убрать "мешки" под глазами?

С, так называемыми, “мешками” под глазами можно столкнуться в разном возрасте. В молодости они появляются из-за внутренних проблем организма или внешних, связанных с окружающей средой. А в более зрелом - из-за естественных процессов старения.

Существует множество косметологических процедур для решения этой проблемы, но наиболее эффективный и долгосрочный результат достигается благодаря пластической операции — нижней блефаропластике.

Откуда берутся “мешки” под глазами?

Суть проблемы кроется в сложной анатомии нижних век. Тонкая кожа вокруг глаз практически не имеет подкожной жировой клетчатки. Под ней находится круговая мышца глаза, а за ней — глазничная перегородка, отделяющая орбитальный жир от остальных тканей.

Именно из-за ослабления глазничной перегородки и круговой мышцы возникают условия для выхода орбитального жира под кожу, что приводит к образованию жировых грыж.

В молодом возрасте избыточное скопление орбитального жира зависит от различных факторов:

Перенапряжение мимических мышц из-за хронического стресса, переутомления или недостатка сна.

Злоупотребление алкоголем, гормональные нарушения, внутренние заболевания и неправильное питание.

Постоянное воздействие ультрафиолета, резкие перепады температур и воздействие токсинов.

Пациентов старше 35-40 лет тревожат проблемы с гидратацией, потерей упругости кожи вокруг глаз. Эти изменения выражаются в птозе, появлении морщин, изменении текстуры и цвета кожи.

Хирургическая коррекция “мешков” под глазами.

Как я уже сказал, основной путь образования "мешков" связан с выходом орбитального жира под кожу. Поэтому удаление излишков этой жировой ткани является обязательным этапом процедуры. И, стоит учитывать, что некоторым пациентам может понадобиться дополнительное укрепление мышц вокруг глаз. Это может включать в себя пластику глазничной перегородки или круговой мышцы глаза для предотвращения рецидива.

Существует несколько вариантов нижней блефаропластики, благодаря которым, можно устранить этот дефект:

Классическая блефаропластика осуществляется через разрез по коже ниже ресничного края нижнего века. Она также известна как субцилиарная или подресничная. Этот метод позволяет удалить избыточную дерму. Кроме того, для резекции или репозиции орбитального жира требуется проникнуть в глубокие слои орбиты, преодолевая глазничную перегородку и круговую мышцу. Пациентам с признаками потери упругости, тонуса и гидратации кожи этот вариант может подойти больше, так как включает в себя и удаление жира, и пластику кожи.

Трансконъюнктивальная блефаропластика сохраняет целостность кожного покрова и исключает риск образования рубцов. Этот метод обеспечивает прямой доступ к орбитальной жировой ткани, минимизируя травматизацию окружающих структур. Процедура позволяет резецировать или репозиционировать орбитальный жир, укрепить глазничную перегородку и провести пластику круговой мышцы. Реабилитация после такой операции быстрая и риски осложнений минимальны.

Для выбора тактики операции по удалению мешков под глазами важно определиться со спецификой проблемы пациента. При нормальной эластичности кожи предпочтительна трансконъюнктивная пластика, в случаях растяжения дермы более эффективна классическая блефаропластика.

Блефаропластика — процедура, которая считается врачами достаточно простой и безопасной. Однако, подготовка к ней требует серьезного подхода и внимания к рекомендациям специалистов. Именно тщательное следование указаниям пластического хирурга позволит сократить риск осложнений, ускорить процесс восстановления и повысить эффективность операции, сводя к минимуму возможные непредвиденные последствия.