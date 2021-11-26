Как ухаживать за кожей зимой?

В осенне-зимний сезон кожа меняется не в лучшую сторону — становится сухой, воспаляется и приобретает неоднородный цвет. Разбираемся, почему так происходит и как это исправить.

В холодное время года клетки кожи медленнее отшелушиваются, делая текстуру кожи неоднородной. Это приводит к задержке на коже кожного сала, росту количества бактерий и, как следствие, воспалениям на лице.

Сухость и шершавость кожи зимой обусловлена нарушением ее водного баланса из-за перепада температур — нахождения в помещении с центральным отоплением, поездок в транспорте.

Используйте мягкие отшелушивающие средства

Отшелушивание кожи важно проводить круглый год — это помогает ускорить ее регенерацию и улучшает впитывающие свойства. Зимой нужно просто применять менее жесткие средства. Это позволит избежать раздражения.

Используйте крема и сыворотки с витамином С

Витамин С осветляет и укрепляет кожу, стимулирует выработку коллагена (благодаря чему кожа лучше удерживает влагу) и помогает защитить ее от внешних агрессоров. Более того, он также способствует восстановлению повреждений.

Обеспечьте коже постоянное увлажнение

Зимой к привычному увлажняющему крему стоит добавить сыворотку, содержащую высоко- и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, азулен и экстракт центеллы азиатской. Данные компоненты не только смогут проникнуть в глубокие слои эпидермиса и напитать его влагой, но и восстановят поврежденные участки кожи.

Так же хорошо использовать увлажняющие защищающие фитомаски с розовой глиной для сухой, чувствительной и уставшей кожи. Например, роскошная новинка La Mav - гелевая маска-спасатель с антиоксидантами, увлажняет, восстанавливает яркость кожи.

Органическая фитомаска на основе французской розовой глины бережно очищает, увлажняет, питает и успокаивают кожу. За счет мягкой эксфолиации стимулирует обновление клеток кожи, улучшает ее текстуру, восстанавливает яркость, дарит свежесть и сияние. Фитомаска содержит высокую концентрацию антивозрастных ингредиентов и антиоксидантов, которые помогают затормозить процессы преждевременного старения кожи. Содержит 83% сертифицированных органических ингредиентов.

И главное люите и балуйте себя!

Источник: Melon Rich