Как вернуться к тренировкам после праздников?

Для многих из нас новогодний праздничный марафон начинается с католического Рождества и заканчивается Старым Новым Годом. Другими словами, длится он те самые три недели, за которые, как говорят эксперты, в организме может сформироваться стойкая привычка. И в данном случае, ничего общего со здоровым образом жизни она не имеет. Как вернуться к тренировкам после гастрономических вольностей рассказывает фитнес-эксперт Herbalife Nutrition Павел Сыроежкин.

Традиционное новогоднее меню сложно называть диетическим. Как результат «гастрономического либертарианства» в середине января мы вдруг обнаруживаем в зеркале «нового себя», и, как правило, увиденное нас не радует. Давайте пропустим стадии отрицания и гнева и, приняв новый статус-кво, подумаем, что мы можем сделать, чтобы исправить ситуацию.

Первая хорошая новость состоит в том, что как быстро на талии появились лишние килограммы, так же быстро они и уйдут. Вторая хорошая новость: если вы регулярно тренируетесь на протяжении нескольких лет, подобные метаморфозы вас могут и вовсе не коснуться. Плотные, наработанные годами тренировок, мышцы легко простят вам новогодний отрыв. И даже если до каникул вы тренировались в течение лишь нескольких месяцев, вернуться в форму вам все равно будет проще, чем новичку. Только не давайте себе обещаний пойти в зал «сразу после праздников»! Будьте реалистами и ставьте себе подобные цели, начиная с февраля.

ГДЕ ВЗЯТЬ МОТИВАЦИЮ?

Если вы девушка, то у вас обязательно есть любимое платье, которое после праздников стало сидеть «как-то не так». А если такого платья нет, то купите себе новое, только на пару размеров меньше, и повесьте его на самое видное место. Отныне отлично выглядеть в этом платье и есть ваша цель!

Для парней ситуация схожая. Повесьте на холодильник фото из отпуска, где вы на пике физической формы. Таким образом, вы постоянно будете видеть, что не всегда выглядели так, как сейчас, и что все в ваших руках.

КАК НАСТРОИТЬ СЕБЯ НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ?

Начать заниматься спортом никогда не поздно - достаточно начать двигаться больше, чем обычно1!

- Забываем о существовании лифта. Если ваша квартира находится до пятого этажа включительно, пользуйтесь исключительно лестницей. Если выше, то на лифте вы можете подняться наверх, но вот спускаться вниз отныне мы будем только пешком.

- Выбирайтесь на обед куда-нибудь подальше кафе в бизнес-центре. Во-первых, вы нагуляете аппетит, во-вторых, на обратном пути, запустите процесс переваривания пищи и потратите часть лишних калорий.

- Ходьба благотворно влияет на работу сердца. Если у вас есть домашний питомец, требующий регулярного выгула, то сейчас самое время побаловать его дальними прогулками. Побросайте любимцу тяжелую палку - десять раз левой рукой, десять правой. Уже через несколько недель увидите разницу!

- Если же у вас есть дети, то начните проводить с ними больше времени на свежем воздухе. Прогуляйтесь из детского сада или школы пешком, поговорите о важности спорта в жизни. После таких разговоров вам самим станет неудобно «соскочить».

ЧТО С ПИТАНИЕМ? КАК ВЕРНУТЬ СЕБЕ ЭНЕРГИЮ?

С возрастом обмен веществ замедляется, поэтому, чем старше мы становимся, тем сильнее становится взаимосвязь между режимом питания и нашей физической формой. Но все поправимо, если следовать простым правилам:

- Сократите до минимума потребление соли. Соль задерживает воду в организме и является причиной отеков. К тому же, если регулярно превышать дневной лимит в 5 граммов, то рано или поздно у вас начнутся проблемы с суставами и сосудами. Лучше добавляйте больше приправ, если еда без соли вам кажется пресной.

- Аналогично поступаем с сахаром. Согласно рекомендациям ВОЗ, дневная норма должна составлять примерно 25 г, то есть шесть чайных ложек сахара. И помните о скрытых сахарах: в одной столовой ложке кетчупа их около 4 г, а в банке газировки - порядка 10 чайных ложек2.

- Смело заменяйте свободные сахара на естественные, например, мед или стевию. Кстати, полезные углеводы могут содержаться и в спортивном питании: например, гипотонический напиток CR7 DRIVE3 от Herbalife Nutrition благодаря различным видам полезных углеводов поддерживает выносливость во время физических нагрузок, а комплекс электролитов магния, калия и натрия, содержащиеся в напитке, восполняют водный баланс.

- Откажитесь от колбасных изделий и полуфабрикатов. Даже в самых «высококачественных» из них мяса от силы процентов 20. Остальное – соя, крахмал, мука и прочая целлюлоза. Все это щедро сдобрено глутаматом натрия, «усилителем вкуса», который так любит индустрия фастфуда. Хотите мяса – съешьте сочный стейк или красную рыбу.

- Старайтесь есть каждые 3-4 часа, но понемногу. И никогда не пропускайте завтрак! Сбалансированный завтрак дает чувство насыщения на долгое время, что позволит избежать приступов неконтролируемого голода и постоянного желания перекусить. Могу порекомендовать протеиновый коктейль линейки Формула 1 от Herbalife Nutrition: он снабжает организм качественным белком, витаминами и минеральными веществами, «сложными» углеводами, клетчаткой и другими необходимыми элементами. К тому же приготовить его можно всего за 2 минуты.

Эти простые советы помогут вам плавно настроиться на «спортивную волну». Если вы никогда в жизни не занимались спортом, следуя им, вы сможете подготовить ваше тело к физическим нагрузкам. Ну а далее просто выберите вид спорта, который именно вам по душе, и вперед!