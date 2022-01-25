Как выглядеть свежей и отдохнувшей с утра даже после праздников

Вливаться в ритм рабочих будней после продолжительных выходных всегда тяжело. Особенно с полностью сбитым режимом сна. Специалисты Remington поделились советами, как выглядеть безупречно с самого утра. Основные утренние проблемы возникают с волосами и лицом, поэтому им следует уделить особое внимание.

Волосы

Послушные пряди

С утра редко остается время на укладку, однако неухоженные или грязные волосы значительно портят внешний вид. Для того, чтобы точно успеть привести волосы в порядок, а не выходить с мокрой головой на мороз, не забывайте использовать фен. Зачастую с утра на сборы у нас очень ограниченное количество времени, хочется успеть все, и сделать это быстро. У многих производителей есть модели фенов, которые быстро высушат ваши волосы. За 2 минуты Remington AC7100 справится с сушкой и поможет зафиксировать укладку благодаря функции «Холодный воздух». В этой модели установлен AC-мотор профессионального уровня. Его мощность составляет 2100 Вт, и он рассчитан на длительную интенсивную работу. Так вы сможете ощутить себя в салоне, не выходя из дома. Температура и скорость воздушного потока регулируются отдельно друг от друга. За счёт этого вы легко настроите режим, который считаете оптимальным.

Сон с прической

Перед сном советуем убирать волосы. За день они накапливают много грязи, которая может стать возбудителем воспалений на коже лица. Во время подготовки ко сну следует заплести их, например, в хвост или косичку. Не нужно обладать навыками парикмахера и стараться сделать красивую прическу. Главное, чтобы вам было комфортно спать.

Для того, чтобы с утра волосы красиво лежали и не было заломов, вы можете использовать выпрямитель волос. Не стоит беспокоиться о состоянии волос, главное - не забывайте использовать защитные средства для укладки и используйте выпрямитель с керамическим покрытием, которое способствует более бережной укладке. Усовершенствованное керамическое покрытие пластин выпрямителя Remington Mineral Glow S5408 с добавлением четырех минералов природного происхождения точно сохранит ваши волосы в отличном состоянии. Модель обладает 9 режимами температуры до 230 °C вы можете настроить ее в соответствии с типом волос. К тому же, вам не придется беспокоиться о том, что забыли выключить выпрямитель в утренней спешке, так как он автоматически выключается через 60 минут.

Лицо

Здоровый сон

Возможно, этот пункт звучит очевидно, однако многие забывают о нем. Сон - это важный аспект жизни, который влияет на ее качество. Недосып провоцирует появление синяков под глазами, усталый внешний вид и повышает раздражительность. Считается, что нормальный сон должен составлять 6-8 часов.

Важно не только количество сна, но и его качество. Чтобы избежать утренних отеков на лице, необходимо выбрать правильную подушку. Следует использовать одну высокую или две небольшие, чтобы обеспечить отток крови и лимфы от головы.

Чистое лицо

Ни в коем случае не забывайте смывать макияж перед сном. Не думайте, что уснув с косметикой, вы проснетесь «при параде» и сэкономите время с утра. Так вы провоцируете появление высыпаний или акне.

Косметика за ночь закупорит поры, а ещё делает кожу тусклой и придает усталый вид. Перед сном очищайте лицо мягким средством, затем используйте пенку или гель, и не забудьте про тоник. Проснувшись, вы будете выглядеть свежо и естественно.

Даже если вы совсем не краситесь, кожу все равно необходимо очищать, так как за день на ней скапливается большое количество грязи с улицы, которая остается в порах. Особенное внимание следует уделять лбу, носу и подбородку, поскольку эти области наиболее склонны к жирности.

Ухоженная кожа

Ночь - лучшее время для ухода, так как организм отдыхает. Во время сна кожа очищена, мышцы лица расслаблены, поэтому средства легче проникают в глубокие слои. Обязательно используйте увлажняющие ночные кремы или маски, особое внимание уделяя участкам вокруг глаз.

Не используйте дневной крем ночью, так как большинство дневных кремов содержат SPF для защиты от солнечных лучей днем. Ночью коже ничего не вредит, наоборот, она отдыхает от воздействия солнца, ночной крем более питательный.

Также не следует пить много воды на ночь, чтобы избежать отеков с утра. Не забывайте о количестве сна, необходимом уходе и не забывайте об отдыхе. Не нужно резко менять образ жизни, вливайтесь в рабочие будни плавно.

О Remington

Remington – один из мировых лидеров в области персонального ухода с 1937 года. Бренд представляет приборы для укладки и стайлинга волос, стрижки и ухода за волосами, бритья, а также некоторые другие категории техники персонального ухода. Широкий ассортимент продукции Remington позволяет создавать стили салонного уровня в домашних условиях для выражения своей индивидуальности и любых предпочтений в укладке и стрижке.

Официальный сайт Remington: https://ru.remington-europe.com/

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